Filmom ''Južina'' otvoren Pula film festival, u kojem glumi čak i Grše

Pula film Festival ponovno je otvorio svoja vrata. Na crvenom tepihu od glumaca do političara, a pred brojnom publikom premijerno je prikazana komedija Južina. Večer je obilježila i izvedba hrvatske himne, koju je otpjevao Damir Urban. Našoj Dijani Kardum priznao je da je imao posebnu tremu. Što se sve događalo, pogledajte u prilogu IN magazina.

Uz dugi crveni tepih, poznata lica i glazbu, počelo je 72. izdanje jednog od najstarijih filmskih festivala u Europi. Otvorenje kako i priliči – pod zvijezdama, u drevnoj Areni s mnogo uzbuđenja. Čast da otvori festival dobio je film Južina, u kojem se pojavljuje i triljski reper Grše. A uloge ovdje imaju i Stojan Matavulj i Mijo Kevo.



''Mislim da bi to mogao biti jedan jako dobar film. Prvo zato jer ima jako puno mladih glumaca. Evo Mijo, ja, Snježa Sinovčić smo malo stariji, ovo drugo je sve mlado i friško, mlađarija, puno elana, puno volje, puno talenta i mislim da bi mogao biti jako dobar film'', govori Stojan Matavulj.

''To je baš bilo kad je bila pauza između dvije sezone Kumova. Radili smo 17 dana, znači vrlo kratko u Splitu. Bilo nam je drago da se možemo vratiti u naš rodni grad. Tako da je bilo baš lijepo iskustvo sa tom ekipom koja je dala energije i energije'', dodao je Mijo Kevo.

Komediji Južina ovo je bila premijera, a radnju pokreće niz neobičnih događaja u jednoj običnoj zgradu u splitskoj četvrti, što dovodi do nesporazuma. A kako i ne bi, kad južina utječe na sve nas.

I ovogodišnji festival nudi - što bi se reklo – za svakoga ponešto.

''Puno dobrih filmova naravno kao i svaki put u Puli. To je jedan lijepi presjek svega onog što smo radili zadnjih godinu dana. Mislim da imamo jako lijep izbor ove godine. Nemamo nečeg što bismo vikali evo ovo su slavni autori, ovo su slavni filmovi. Ali imamo puno mladih i puno novih autora i ja vjerujem da će publika stvarno biti zadovoljna'', govori Danijel Pek, umjetnički ravnatelj PFF.

Umjetnički ravnatelj festivala – svježi je član Američke filmske akademije, one koja dodjeljuje Oscare. Nakon što je film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" ove godine bio nominiran za Oscar, on, kao i redatelj Nebojša Slijepčević, postali su članovi Akademije.

''Gledat ću, od ove godine ću gledati filmove za Oscara, jako se veselim tome, drago mi je da ću sudjelovat u tom velikom cirkusu i s ove strane sada'', govori Pek.

Arena za filmaše uvijek ima posebno sjećanje jer ipak radi se o najposebnijoj pozornici na svijetu.



''Velika trema, velika je trema, makar ti je film bio u distribuciji, makar su ga vidjeli, makar je dobio nagradu na festivalima svejedno će vam biti trema kad uđete ovdje'', priznao je Vinko Brešan.

Glumica Tihana Lazović ove je godine u Pulu stigla u drugačijoj ulozi. Onoj članice žirija.

''Pula je nekako dio mene, tu sam odrasla, tu sam gledala filmove kad još nisam mislila da ću bit glumica, onda sam tu imala svoj prvi film, godinama sam dolazila i evo sad sam spremna za penziju'',priča Tihana.



Jedan od najposebnijih trenutaka večeri – izvedba himne. Damir Urban je Lijepu našu otpjevao onako kako još nikad nije – nježno, osobno, gotovo kao ljubavnu pjesmu.

''Meni je nakon par dana promišljanja nekako najljepše bilo tu pjesmu pokušat izvest kao što mi izvodimo vrlo intimne ljubavne pjesme i pretvorit zapravo himnu koja inače po meni ima samo svrhu da ljude nekako motivira da krenu u boj za narod svoj. Meni se činilo da himna može imat jedno drugo lice, može tjerat ljude na zagrljaj, na nešto nježno.'', objasnio je Urban.

''Definitivno sam imao najveću odgovornost i tremu upravo večeras. Ova pjesma je pjesma koja, ne samo meni, nego svim ljudima znači puno, pjesma koja je uz grb i zastavu nešto što nas obilježava, nešto naše, oko čega se okupljamo i oko čega se nalazimo. Tako da ozbiljno sam shvatio ovaj zadatak. Stvarno sam pazio da ne pretjeram'', dodao je.



Ljetno vrijeme je i najbolje za koncerte, što i Urbana i četvorku očekuje.

''Uspio sam sedmi mjesec nekako malo oslobodit, međutim sad osmi mjesec imamo jako puno koncerata i jedva ćemo se posložit. Žao mi je zbog klinaca, djece, najviše zbog Milice, onda nekako sav teret padne na nju, ali što da radim'', govori.

A na filmskom platnu ga nećemo gledati tako skoro.



''Ako film nema puno teksta, mogao bih. Sad već imam neku godinu, nisam glumac profesionalni, to mi ne donosi kruh na stol i morao bih dobro razmisliti da li bih pristao na to, ne zato što sam izbirljiv i super dobar glumac, uopće ne zbog toga, nego upravo zato što nisam i upravo zato što mi to nije bazično zanimanje. Imam mogućnost birati i reći ne. I imao sam nekakve pozive i ideje, ali uglavnom me zovu zato da bude zanimljivo da Urban glumi što meni ne znači ništa ja sebi nisam na taj način zanimljiv'', smatra.

Pula je tako ponovno otvorila svoja vrata, a sve posjetitelje očekuje još 6 filmskih noći.

