Stručnjak na bazenu, običan čovjek kod kuće: Priča o Ivicu Tucku kakvog još niste upoznali!

In Magazin: Ivica Tucak - 1 Foto: In Magazin

Iako uz bazen odaje strog i nepokolebljiv dojam, iza te čvrste fasade živi za prijatelje, hedonizam i svoju suprugu bez koje bi, čini se, bio pomalo izgubljen. Upoznajte drugu stranu izbornika hrvatske vaterpolske reprezentacije - Ivicu Tucka koji možda ne zna promijeniti gumu, ali zna izabrati dobro vino. Pa iako na bazenu vodi glavnu riječ, doma palicu prepušta supruzi Marijani.

Ovaj je bazen, vjerovali ili ne, zaslužan za brojne medalje najtrofejnijeg hrvatskog sporta.

''Da, to je početak mog bavljenja vaterpolom, upravo ovaj bazen, samo što, naravno, nije onda u to vrijeme izgledao tako. I, da, uspomene su velike, kažem evo, od prve tamo do devete godine života, svako ljeto tu, što ujutro, što navečer. Velike uspomene za ovo mjesto i lijepe uspomene'', priča nam Ivica Tucak.

Simbolično, karijeru je završio upravo ovdje gdje ju je i započeo, a i svoje prve trenerske korake napravio je baš na ovom bazenu na šibenskoj Crnici.

''Ljeto, svi se kupaju, ja i on krenemo negdje na kupanje, ne znam, Zadar, Biograd, nije važno. Molim te, samo sekundu ćemo do bazena. Znači, ja sam najbolje crnila na ovom bazenu jer bi moj muž to ˝malo˝ odradio cijeli trening, a ja bi tu, šta ću, jadna točala noge i sunčala se. Takav je bio kao igrač. Svaki dan se treniralo. Meni je ovaj bazen budi dobre uspomene. Boja, top!'', govori Ivičina supruga Marijana.

In Magazin: Ivica Tucak - 2 Foto: In Magazin

Pa unatoč disciplini i tome da kod njega nema švercanja, izbornik Tucak kaže kako je oduvijek bio nešto drugačiji, pomalo atipičan sportaš.

''Volim društvo, volim, nisam to nikad skrivao, volim prijatelje, volim izaći van, zapjevati, restoran, dobru hranu, dobro vino. To je nešto što je sastavni dio mog života, tog se odreći neću nikada. Tako da negdje, ajde, tražiš balans u svemu tome. Ovaj posao to i zahtijeva. Ovaj posao je toliko stresan posao da ukoliko nemaš taj nekakav ispušni ventil, odeš u vražju mater vrlo brzo. Ja sam evo negdje isto i platio sa zahvatom na srcu. Nadam se će to biti kraj tih tegoba i muka, ali ja imam svoj ispušni ventil''.

In Magazin: Ivica Tucak - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Ivica Tucak - 4 Foto: In Magazin

A bi li Ivičina supruga voljela da se bavi nekim mirnijim poslom?

''Ne. Ne bi to više bio on. Ali isto, kad ode negdje, prije bi ja čekala da on dođe iz Splita ili negdje. Sad imamo dogovor oko 11 sati, ako ne krene, od gdje god da je prema kući, uzmi hotel, ostani spavati, jer ovaj, tu malo počela sam osjećati strah, ja kažem, telefonskog poziva'', priznaje Marijana.

Slobodno vrijeme rado provode na gumenjaku ili doma uz čašu vina, ali dobro društvo glavni je imperativ.

''Imamo velika okupljanja kući, to nam je baš onako, jedan poseban gušt. Pozvati ljude i to je baš...To nam je običaj. Ja kuham, on slaže vina, prijatelji, to nam je zimsko druženje baš svaki tjedan'', priča Marijana.

In Magazin: Ivica Tucak - 5 Foto: In Magazin

''To je nešto što volim graditi, ne volim neiskrenost u tim odnosima, tu sam dosta nakon rezolutan. Na kraju ti ostane i mali broj tih prijatelja, mali broj tih istinskih prijatelja, puno poznanika u životu koji dođu, prođu, ali mali broj onih istinskih prijatelja, to je za mene nešto što je najvažnije'', zaključio je Ivica.

Tko doma vodi glavnu riječ?

''Ja sam to prepustio, Marijani. Odavno, evo upravo sad je u fazi renoviranja kupatila'', otkrio je Ivica.

In Magazin: Ivica Tucak - 6 Foto: In Magazin

In Magazin: Ivica Tucak - 7 Foto: In Magazin

''Ja uistinu spadam u muškarce, možda su to rijetki koji ništa ne znaju doma, ja ne znam gdje su osigurači, je l' to prednost ili mana, ne znam. Kuhati ne znam, a jesti volim. Ajde, znam kupiti dobra vina, izabrati, to je to. Tako da, neka Marijana vodi računa, prepuštam palicu'', priznaje Ivica.

Ispod naizgled stroge vanjštine, krije se onaj pravi Ivica Tucak – čovjek koji voli život, prijatelje i male užitke. Možda je upravo ta ravnoteža između stroge trenerske uloge i opuštenog domaćeg čovjeka zaslužna za mnoge uspjehe hrvatskog vaterpola.

