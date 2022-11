Za poduzetničku priču Tine Popović zaslužna je njezina baka: ''Ja sam stajala pokraj nje i gledala je kako to izrađuje!''

Kako to obično biva, djeca uz majke i bake najbolje upijaju kulinarske ideje. Tako je i Tinu Popović za njezin poduzetnički pothvat inspirirala njezina baka, evo o čemu je točno riječ.

Tina Popović mlada je poduzetnica rodom iz Karlovca. U Zagreb je došla studirati i raditi, ali po glavi oduvijek su joj se vrzmale ideje o vlastitom biznisu. Jedna od najvažnijih figura u Tininu životu je njezina baka. Upravo je ona zaslužna za početak poduzetničke priče svoje unuke.



''Na samu ideju Korijena sam došla inspirirana bakom obzirom da je ona dugi niz godina radila korijen u svojoj kuhinji, ja sam stajala pokraj nje i gledala na koji način ona to izrađuje'', priča Tina.



Kako to obično biva, djeca uz majke i bake najbolje upijaju kulinarske ideje. Korijen odnosno povrtni dodatak jelima zaintrigirao je Tinu koja je u njemu prepoznala zdravu varijantu začina, praktičnu za zaljubljenike u kuhinju.



''Korišteno je samo povrće, mrkva, rajčica, peršin, korijen, celer, paprika i tako dalje. Začin koji je dugo godina kod nas u domaćinstvu, koji se koristi za različita jela, za variva, gulaše, može se marinirati mesom s njim, može se koristiti kao temeljac'', objasnila je.



Povrće je u Korijenu konzervirano samo sa soli. Uz male tajne bakine kuhinje, Tina je željela i drugima olakšati vrijeme provedeno u kuhinji.



''Nastao je jer sam uvidjela da zbog užurbanog načina života ljudi ljudi traže začine uz pomoć kojih mogu na brz i zdrav način stvoriti određeni obrok'', priča Tina.



Korijen su prvo testirali obitelj i prijatelji, a Tina je ubrzo dobila potvrdu da je pravi hit koji se odlično ljubi s različitim jelima.



''Nakon što sam stavila objavu na društvenu mrežu na nekih probnih 30 teglica i vidjela da se sve rasprodalo u dan i pol sam došla na ideju da bi to mogao biti interesantan začin na tržištu'', priča Tina.



Uz puno ljubavi, upornosti i truda odlučila je krenuti na svoj poduzetnički put. S 31 godinom, uz majčinu pomoć, na noge je podignula svoj proizvod.



''Ja sam taj pogon u kojem proizvodim Korijen zapravo krenula osposobljavati za proizvodnju od nule i trebalo mi je jako puno dokumentacije, morala sam paziti na jako puno propisa i da sve bude po PS-u od higijenskih uvjeta do same infrastrukture i bio je to jedan jako naporan proces i mislim da nije za nekog tko nema veliku volju'', priča Tina.



Tina je itekako vjerovala u svoj proizvod koji je odlučila prijaviti u projekt Startaj Hrvatska. Strah i uzbuđenje miješali su se u trenutku kada je saznala da je među odabranim proizvodima koji će zasjati na policama velikog trgovačkog lanca.



''Najviše mama i baka su bile ajme meni to je velika stvar, pa kako ćeš ti to. Ali ja sam cijelo vrijeme bila pozitivna, optimistična i stvarno sam nastojala dat sve od sebe'', govori Tina Popović.



Kako je tekao Tinin poduzetnički san koji nikada nije prestala sanjati, ne propustite pratiti u emisiji Startaj Hrvatska ove nedjelje na Novoj TV.

