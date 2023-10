Ručno vučene savijače koje imaju okus poput bakinih vratit će vas u djetinjstvo!

Zamislite da se vašim domom širi miris netom pečenih savijača koje vas vraćaju u djetinjstvo. Nadjevi od jabuke i cimeta ili pak svježeg sira, kakve su radile vaše bake, ono su čemu je teško odoljeti. Upravo takve ručno vučene savijače radi Matea iz Zagreba, koja je s partnerom Petrom pokrenula vlastiti brend, a njime se sada predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska.

Prije nekoliko godina Matea i Petar upoznali su se na putu za rad u ljetnoj turističkoj sezoni. Bio je to sudbonosan susret ovih dvoje ljudi koji su od tog ljeta nastavili zajedno koračati kroz život.



''Dogodilo se to da idemo raditi u isti lokal, tu smo se počeli družiti, izlaziti i nakon ljeta se nastavili družiti i eto nas sad 7 godina zajedno'', govori Matea Briški, kandidatkinja četvrte sezone projketa "Startaj Hrvatska".



''I jedan i drugi smo završili ugostiteljsku školu, i nakon toga smo radili zajedno tako da se stalno taj posao provlači kroz sve'', dodao je njezin Petar.



A zatim je kao kruna njihove ljubavi došla kći Petra. Ovih dvoje ugostitelja tada su morali napraviti životni zaokret.



''Nakon rođenja Petre smo shvatili da si ne možemo priuštiti smjene kakve smo imali dotad, rijetko gdje ćete imati normalnu smjenu što je naravno uz dijete malo bilo nemoguće i nekako smo si isplanirali da radimo za sebe i da se uspijemo prilagodit njoj'', priča Matea.



I tada su došli na ideju - pokrenut će brend ručno vučenih savijača koje je Matea još od malih nogu učila raditi uz mamu.



''Savijače su uvijek bile nekako prisutne i na našim druženjima i proslavama, obiteljskim okupljanjima i u goste bi nosili, mislim da je svima to najbolji poklon bio tako da dugo su među nama i onda su se pretvorile u posao'', dodala je Matea.



A kada su razmišljali o imenu brenda, inspiracija im je bila upravo kći Petra.



''Zato što ju znamo zvati Pepa, odmilja, i tako smo pričali jednu večer kako ćemo nazvati lokal, to jest prostor, i onda smo ustanovili da je Pepas idealno rješenje za to'', objasnili su.



I tako su pokrenuli svoj brend i ljudima na kućni prag dostavljali savijače. Petar je nabavljao namirnice i razvozio, a Mateine vrijedne ruke su ih izrađivale.



''Uvijek su postojali ti neki bazični okusi, starinski okusi znači bučnica, jabuka s cimetom, pa sa sirom slana i onda smo isprobavali dosta i mi doma bilo je neuspjelih pokušaja'', govori Matea.



U njezinim savijačama Pepas ima čak 65% nadjeva, a svojim okusom donose dašak tradicije. Kako bi ih baš svatko mogao probati, ovaj par odlučio se prijaviti u projekt Startaj Hrvatska.



''U projektu se predstavljamo s 4 okusa, 2 slana i 2 slatka. Od slatkih su jabuka cimet i višnja sir, a od slanih su sa povrćem znači sa šampinjonima, krumpirom i porilukom i slana sa sirom'', priča Matea.



Ove savijače brzo su zamrznute u proizvodnji, a za kupce dolaze u pakiranju spremnom za pečenje.



''Doslovno sve ručno rađeno, nema nikakve mehanizacije, sve radimo rukama. I priprema nadjeva i razvlačenje i pakiranje, znači ništa nije strojno, sve je ručno'', govori Petar.



Matea u proizvodnji provede i do 13 sati dnevno, a njezin rad i trud uistinu su impoznatni. Kako je tekla prekrasna poduzetnička priča Matee i Petra i njihovih savijača Pepas, ne propustite pratiti ove nedjelje u emisiji Startaj Hrvatska.

