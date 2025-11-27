Krema nastala iz potrebe i roditeljske ljubavi koja je dovela do velikog poduzetničkog uspjeha!

Iduća priča rezervirana je za još jednu kandidatkinju društveno-odgovornog projekta Startaj Hrvatska. Ona se neće, kao većina kandidata ove sezone, predstaviti s prehrambenim, već kozmetičkim proizvodom. Martina je, naime, u svijet prirodne kozmetike zakoračila iz osobne borbe i roditeljske brige. Eksperimentirala je kako bi pomogla svojoj kćeri, a to ju je dovelo do proizvoda koji danas koristi širok spektar ljudi. S ovom poduzetnicom upoznat će vas Matea Slogar.

Martina iz Zadra, zaljubljenica u biljke i fitoterapiju, dugo je tražila profesiju koja je ispunjava. Od studija na Kemijsko-tehnološkom fakultetu do predškolskog odgoja, tražila je svoj put koji se nametnuo sam od sebe kada je rođena njezina kći Rita.

''Kad je moje dijete s navršenom godinom dana dobilo teški oblik atopijskog dermatitisa, tad smo isprobali sve kreme koje su bile dostupne na tržištu i nijedna nam se nije pokazala dobro'', priča Martina Čustić, kandidatkinja 6. sezone projketa Startaj Hrvatska.

Vođena roditeljskom ljubavlju, željela je pomoći svojem djetetu pa je kombinirala znanja koja je dotad imala.

''Pošto sam ja kemijske struke onda sam odlučila pokušati napraviti nešto što će nam njegovati kožu i smiriti upale kako bismo dobili rezultate. Istraživala sam ulja, tražila koja zašto i kako i onda smo sklopili nekakvu kremu koju smo namazali i nije bilo reakcije inače bi ju sve češalo i to se pokazalo dobrim uz sve ostale stvari koje smo prakticirali, dermatitis se skroz povukao i ona je danas skroz čista'', priča Martina.

Tad je Martina shvatila koji su njezini aduti i znanja te otvorila biznis koji je fokus imao na prehrani i ljekovitom bilju. No sve se više ljudi javljalo s kožnim tegobama, tražeći njezinu pomoć.

''Daj neku kremu i onda sam se ja sjetila kreme koju smo tad koristili ali sad sam imala više znanja i iskustva tako da sam išla s malo boljim uljima i sastojcima i dobili smo današnju Dermu support'', objasnila je.

Derma support je krema za sve tipove kože koja prvenstveno njeguje kožu i smiruje upale. Sve zahvaljujući pomno odabranim sastojcima.

''Sastojci ovdje djeluju u sinergiji npr. ulje noćurka je protutupalno, obnavljajuće kao i ulje avokada kao i maceral nevena, e vitamin, vitamnin B5, antiderm i ostali''.

Antiderm je aktivna tvar koja smanjuje crvenilo i djeluje protuupalno dok je ulje noćurka, poznato po primjeni kod atopične kože i psorijaze. Povratne informacije od kupaca iznenadile su je, a potom je skupila hrabrost i prijavila se u projekt Startaj Hrvatska, u kojem ponosno predstavlja svoju inovativnu kremu.

''Jako puno je poziva da je krema djelovala kod atopijskog dermatititisa, ublažila psorijazu, kod opeklina od sunca, kod njege stopala ljeti, suhe ruke'', govori Martina.

''Počeli su se ljudi javljati sa svakakvim tegobama uključujući i akne tako da smo odlučili da jedan korak koji moramo napraviti je proširiti kremu van grada jer smo u Zadru jako puno rezultata dobili i odlučili proširiti kremu po cijeloj Hrvatskoj'', priča.

Martina je dokaz da život piše priče, a ono s čim se njezina kći borila kao bebu, predodredilo je njezin poduzetnički put. Cijelu njezinu priču ne propustite pratiti u emisiji Startaj Hrvatska.

