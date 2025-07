Glumica Ana Vučak Veljača otkrila kako izgleda svakodnevnica s dvoje male djece

Foto: In Magazin

Glumica Ana Vučak Veljača ima dinamičnu SVAkodnevicu, u kojoj balansira život s dvoje male djece i skorašnji povratak na scenu. U razgovoru s našom Dijanom Kardum otkrila je kako joj to uspijeva te što je sve čeka najesen.

Glumica Ana Vučak Veljača i suprug Ivan Veljača prilično su uigran tandem. Iako s dvoje malo djece zna biti izazovno uz malo organizacije, puno ljubavi i pomoć najbližih sve se kaže može. U to smo se uvjerili kad smo ih pratili na snimanju za jedan tjednik.

''Da ti iskreno kažem nekako uspijevamo, ne mogu reći da mi je nešto strašno teško. S malim djetetom, da, Jan je sada 9 mjeseci i bila je dosta dinamična i naporna godina, ali zapravo je prošlo sve nekako super. Kad nema Ivana onda ja preuzmem sve, hvala Bogu imam pomoć i svojih roditelja i Ivanove mame'', govori Ana.

Ana je ponosna što četverogodišnja Juli i maleni brat imaju lijepo odnos.

Iako nije uvijek najlakše, roditeljstvo je kažu najljepša uloga na svijetu. A otkad je majka Ana kaže da se najviše naučila strpljenju.



''Da ti nisi rekla ja bih ti rekla, otkrila sam stvarno jedno strpljenje za koje nisam znala da ga imam''.

Obiteljski su ove godine posjetili i Pula Film Festival, koji će im zasigurno ostati u pamćenju.



''Suprug je imao premijeru filma Bumbarovo ljeto, isto tako da smo bili na premijeri tog filma i vodili smo prvi put u Arenu našu malu djevojčicu Juli. Stvarno je bilo lijepo i mislim da ćemo pamtit 72. Pulu''.

''Jako joj se svidio film, stvarno odgledala ga je otpočetka do kraja, mislim ona ima 4,5 godine i nismo bili baš sigurni hoće li uspjeti ili ne. Međutim otpočetka do kraja vrlo koncentrirano i danas je puna dojmova''.

Ana se prisjetila i svog prvog dolaska na Pulskom festivalu, koji je bio važan i u njenom privatnom i profesionalnom životu.

''Posebno sjećanje, prvi put kad sam došla na Pulski filmski festival bilo je točno prije evo 10 godina, s Ivanom, on je tada dobio prvu Zlatnu arenu i baš smo se sada prisjetili 10 godina nakon ponovno se vraćamo i to sa dvoje djece, pa nam je nekako to bilo dosta slatko''.

Nakon godinu dana pauze zbog porodiljnog dopusta, najesen se vraća u punom radnom ritmu.

''Vraćam se u svoj ansambl Trešnju na stalno radno vrijeme, vraćam se svojim predstavama na nezavisnoj sceni kojima se isto jako veselim'', govori Ana.

S puno strpljenja, podrške i iskrene ljubavi, Ana balansira između kazališta i

obitelji – a upravo najmlađi gledatelji najviše joj znače.

''Najteža ili najbolja djeca su najiskrenija publika'', govori Ana.

Jedna od predstava koja joj je posebno važna je „Plinsko svjetlo“, ozbiljna večernja drama koja progovara o gaslightingu – emocionalnoj manipulaciji koja ostavlja dubok trag.

''Jer sam počela radit tu predstavu dok sam bila trudna s Janom, zapravo on je bio još u trbici i bilo je dosta teško i izazovno, ali nekako se dobra ekipa tu spojila na toj predstavi i napravili smo mislim dobar posao i zadovoljstvo mi je igrati jedna ozbiljna dramska rola koja mi je moram biti iskrena malo falila''.

''Friška predstava koju sam napravila da je plinsko svjetloo ili gaslight, nismo je još toliko izigrali, zato se jako veselim novoj sezoni koja dolazi, jako je zanimljiva, to je jedan dramski komad, večernja predstava koja se bavi vrlo aktualnom temom gaslightinga, teška je tema, ali je jako interesantna, publiku može jako zainteresirati, tako da se veselim da je počnemo malo češće i više igrati.Ana Vučak Veljača spremna je za novu sezonu, nove uloge – i sve izazove koje dolaze. S osmijehom, predanošću i, kako sama kaže - otkrivenim strpljenjem'', kaže Ana Vučak Veljača.

