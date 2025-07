Supruga našeg prerano preminulog arhitekta ozlijeđena u teškoj nesreći: "Život je imao drugačiji scenarij"

Supruga preminulog arhitekta i autora Marka Babića Tina Biloglav objavila je kako je tjedan dana uoči obljetnice njegove smrti imala tešku prometnu nesreću.

Tina Biloglav, arhitektica i partnerica Marka Babića koji je 2023. preminuo nakon borbe sa sarkomom, objavila je putem društvenih mreža kako je završila u bolnici nakon što je doživjela nesreću.

Ovu vijest otkrila je na drugu godišnjicu Babićeve smrti.

"Plan je bio da se danas okupimo i uz lijepe razgovore da bude s nama. Život je napisao malo drugačiji scenarij pa sam prije tjedan dana imala nesreću i završila s frakturom kralježnice. Danas sam daleko od naših cura, od obitelji i nije lako, ali idemo naprijed", započela je Biloglav svoju objavu.

Veliku pomoć dobila je od svoje šogorice, koju je spomenula u objavi: "Htjela bih se zahvaliti ovoj svojoj šogorici koja je bila uz mene cijelo vrijeme, dok smo čekali hitnu me hladila, bila sa mnom sve do bolnice, sa mnom se smijala, a kad bi me odvezli na CT i rendgen je plakala. Zahvalna sam neizmjerno i na svim ljudima koji su mi došli u posjet, donijeli sve što mi treba i pazili na mene. Ponosna sam kakve ljude imam oko sebe."

Biloglav je obilježila ovaj dan fotografijom s Babićem i kćerima.

Arhitekt i autor bestselera Marko Babić svoju borbu s opasnim rakom je dokumentirao na društvenim mrežama. Unatoč svim naporima, izgubio je život 25. srpnja 2023. u 32. godini, a on njega su se oprostili broji poznati Hrvati.

Fotografije s dirljivog ispraćaja pogledajte OVDJE.

