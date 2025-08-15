Pretraži
jedna je majka!

Poznate Hrvate pitali smo koliko često zovu mamu? "Ako prođu dva dana, onda je..."

Piše I.G., Danas @ 20:38
In Magazin: Mame i poznati - 8 In Magazin: Mame i poznati - 8 Foto: In Magazin

Mamin telefonski broj jedan je od onih koje većina nas najčešće poziva. Zato smo među domaćim zvijezdama provjerili tko zove mamu baš svaki dan, a tko mnogo rjeđe? Komu mama pomaže i kod odabira automobila, a tko je zove za savjete u kuhinji. Sve otkriva naša Julija Bačić Barać.

Parni valjak o nevjerojatnoj karijeri koja traje 50 godina
Parni valjak o nevjerojatnoj karijeri koja traje 50 godina: "Ne pripadamo u izvođe koji..."
Vodimo vas na aukciju na kojoj je kostim Whitney Huston prodan za čak dvadesetak tisuća eura
Vodimo vas na aukciju na kojoj je kostim Whitney Huston prodan za čak dvadesetak tisuća eura!
Kako se hrvatski jezik našao u novom Supermanu? Donosimo razgovor s glumcem koji ga je ponosno govorio u hit-filmu
Kako se hrvatski jezik našao u novom Supermanu? Donosimo razgovor s glumcem koji ga je govorio u hit-filmu!
Velika Gospa: Poznati otkrivaju svoje putovanje prema miru i snazi
Kad život promjeni smjer! Poznati otkrili svoj put prema vjeri: "Bez Boga ni preko ceste!"
Šime Elez na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio
Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!
David Temelkov i supruga Elena zajedno su već 10 godina
Makedonski zavodnik oženio je lijepu hrvatsku voditeljicu, a svi još pamte njihovu spektakularnu prosidbu
Tko je najbogatija Bosanka, Sanela Diana Jenkins?
Tko je najbogatija Bosanka? Od opkoljenog Sarajeva došla je do nezamislivog luksuza
Priscilla Presley optužena da je isključila aparate kćeri Lise Marie Presley zbog financijske koristi
Strašno! Udovica Elvisa Presleyja optužena da je isključila aparate kćeri
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak?
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak? Udana je za našeg glazbenika
Izbijanje listerije u siru ubilo je dvije osobe u Francuskoj, proširilo se na Belgiju
Dvije osobe umrle, velik broj zaraženih: Bakterija se proširila i u drugu državu, a za sve je kriva omiljena namirnica
Gradonačelnik austijskog grada pao s mosta od užeta
Tragedija na planinarenju: Gradonačelnik pao s mosta od užeta, tijelo su izvlačili konopima
Požar hotela u Srbiji
VIDEO Veliki požar guta hotel u susjedstvu: Naređena hitna evakuacija
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Pustila vodu u WC-u, a prizor koji je vidjela poslao ju je na hitnu
Pustila vodu u WC-u, a prizor koji je vidjela poslao ju je na hitnu
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Ovo je prva objava Hajduka nakon fijaska u Albaniji
Ovo je prva objava Hajduka nakon fijaska u Albaniji
Za Fruka stigla druga najveća ponuda u povijesti Rijeke, no Damir Mišković ne odgovara na mail?
Za Fruka stigla druga najveća ponuda u povijesti Rijeke, no Damir Mišković ne odgovara na mail?
Hajduku se na Facebooku javio jedan Bugarin i oduševio očajne hajdukovce komentarom
Hajduku se na Facebooku javio jedan Bugarin i oduševio očajne hajdukovce komentarom
Leyla: Zašto se ovako čudno ponaša?
Leyla: Zašto se ovako čudno ponaša?
Daleki grad: Potpuno ju je uništila svojom izjavom - neće ga prepustiti njemu
Potpuno ju je uništila svojom izjavom - neće ga prepustiti njemu
Zlatni kavez: Presjeklo ju je čim je vidjela tko ju zove...
Zlatni kavez: Presjeklo ju je čim je vidjela tko ju zove...
SAD zabrana prodaje životinjskih pluća
U Hrvatskoj se ovaj komad mesa može kupiti u bilo kojoj mesnici, a u SAD-u je prodaja zabranjena zakonom
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Skandinavski grad u velikom problemu: Mora vratiti milijune parovima koji su se ondje vjenčali
Skandinavski grad u velikom problemu: Mora vratiti milijune parovima koji su se ondje vjenčali
Plaža Nikolina, Baška Voda
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
Street style par sa zagrebačke špice
Par iz centra Zagreba dokazao koliko je jednostavno modno se uskladiti i izgledati top
Josipa Pavičić u haljini savršenoj za ljetne dane i druženja
Josipa Pavičić: Najbolji dokaz da i šarena haljina može biti vrlo elegantan odabir
