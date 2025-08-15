Poznate Hrvate pitali smo koliko često zovu mamu? "Ako prođu dva dana, onda je..."

Mamin telefonski broj jedan je od onih koje većina nas najčešće poziva. Zato smo među domaćim zvijezdama provjerili tko zove mamu baš svaki dan, a tko mnogo rjeđe? Komu mama pomaže i kod odabira automobila, a tko je zove za savjete u kuhinji. Sve otkriva naša Julija Bačić Barać.

Koliko često se čuju s mamom? To smo pitanje postavili poznatim Hrvatima.

"Skoro svaki dan. Ako prođu dva dana, onda je ono – nismo se dugo čuli. Što je u redu, naravno, ali mama brine, zato je mama", kaže Sandi Cenov.

"Svoju mamu zovem skoro svaki dan. Ne zovem ju 16 puta dnevno, ali ju nazovem da čujem kako je", rekla je Marija Husar.

"Svaki dan se čujem i s mamom i s tatom", rekla je Ivana Kovač.

"Jednom, dvaput tjedno, a porukom svaki dan. A jednom tjedno obavezno “čašica razgovora” gdje dijelimo što se jednoj i drugoj dogodilo", kaže Ivana Delač.

"S mamom se čujem telefonski svaka tri-četiri dana, ali stalno si tipkamo. Nisam toliko od poziva, više sam od tipkanja", kaže Mia Dimšić.

A kad nazovemo mamu, često je ona ta koja ima više pitanja, i to:

"Jesi li jeo, kako si, jesi umoran… Onda ja kažem: 'Mama, nisam te zato nazvao, nego da vidim kako si ti', rekao je Kedžo.

"Mame su uvijek mame koje brinu, a ja sam sin i mene će uvijek živcirati što mama previše brine", dodao je.

I ne brinu se samo one – što su starije, briga se sve više seli na stranu djece.

"S obzirom na to da mama ne živi u Zagrebu, nije toliko blizu, tu je briga je li sve u redu sa zdravljem, treba li doći pomoći… A i lijepo je čuti mamin glas, podijeliti s njom svakodnevnicu, uvijek da neki dobar savjet", kaže Marija Husar.

Mame su često glavne savjetnice, ma što god nam trebalo.

"Za kupovinu novog auta, gdje joj ja sve potanko objasnim i onda ju pitam: “Što ti misliš?” I onda ona da vrlo objektivno mišljenje", kaže Sandi.

"Kad kuham, definitivno mi treba savjet – najviše za pećnicu. Na koliko stupnjeva pećnica… Mislim da i da ju pet puta pitam, opet šesti put neću znati", kaže Mia.

"Naravno da mamu zovem kad kuham njezina jela. “Mama, kako to ide, kako ti to radiš?” A ona sve odokativno… I onda ja kažem: “Super, baš si mi pomogla”, a opet moram guglati", dodaje Marija.

Umjesto Googleu, mnogi će se prije obratiti jokeru – mama.

"Meni je “joker zovi” za sve ono za što mi kćeri zovemo svoje mame. Očevi su tu zaštitnička osoba koja drži četiri kuta kuće, a mama ih drži šest – i tavan, i podrum, i sve drugo", kaže Delač.

"Moja mama je “joker zovi” za sve – za ventiliranje, kako nešto skuhati, kako organizirati, kako se postaviti. Naša mama je uvijek bila i prijateljica, iako je uvijek bila prvo mama i bila dosta stroga", kaže Ivana Husar.

Mamin se savjet i pomoć traže i u podne i u ponoć.

"Kad se događaju neke važne odluke, neke velike stvari, uvijek se čujem s mamom. Jako mi je bitno njezino mišljenje i da mi kaže: “Nemoj to.” Ja ne bih mogla spavati po noći ako bih to napravila", rekla je Mia.

"Pa mama prve ljubavi, pa mama zadnje ljubavi, pa “kako ću sad ovo s djetetom”… Mama je mama. Meni moj sin kaže: “Mama, mama”… Ima li riječ 'tata'?", istaknula je Delač.

I nisu telefonski razgovori s mamom i tatom baš isti.

"S mamom je: 'Jesi bila na misi? Koja je propovijed bila danas? Jesi čula što je ovaj rekao, jesi čula što je onaj rekao?' S tatom je: 'Jel’ ti vrte pjesmu ili ne vrte?' Svaki ima svoje", Ivana Kovač.

Neke mame zovu stalno, a neke će čekati da dijete, koliko god bilo staro, okrene njezin broj.

"Čak i ako zaboravim, mama je ta koja pošalje poruku: “Halo, imam li ja djecu? Zašto niste nazvali?” I onda je tu onaj osjećaj krivnje koji mama voli dati", kaže Kedžo.

"Jedino što svojoj mami zamjeram je da me premalo zove. To znam mami prigovoriti. Češće ju Ivana i ja zovemo nego ona nas. Ona nije ona mama koja zove – mi zovemo nju", kaže Marija Husar.

Poziv mami ne košta mnogo, ne mora ni trajati dugo, a sigurno će joj uljepšati dan.

Galerija 3 3 3 3 3

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 inMagazin Vodimo vas na aukciju na kojoj je kostim Whitney Huston prodan za čak dvadesetak tisuća eura!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 inMagazin Kako se hrvatski jezik našao u novom Supermanu? Donosimo razgovor s glumcem koji ga je govorio u hit-filmu!