Sliježu se dojmovi nakon prve emisije Plesa sa zvijezdama, a sad kreće borba za opstanak: ''Ne mogu uperiti prstom i reći ispast će on ili ona...''

Prva ovosezonska emisija ''Plesa sa zvijezdama'' sinoć je donijela mnogo emocija, atraktivnih koreografija, svjetlucavih kostima i naravno dobre atmosfere. Parovi su na plesnom podiju dali svoj maksimum, a ekipa In magazina zavirila je u backstage. Zvijezde su otkrile svoje strahove, prednosti i mane, ali i tko je već na prvim probama zaradio masnice i neočekivane udarce. Na plesni podij vodi vas Davor Garić.

Novi studio, novi voditeljski par, novih 13 parova i stari žiri - nova sezona Plesa sa zvijezdama sinoć je odškrinula vrata svojeg čarobnog svijeta i prikovala gledatelje uz male ekrane. Iako u prvoj emisiji nitko ne napušta show, treme i uzbuđenja nije nedostajalo. Očekivanja zvijezda od ove sezone su velika.

Evo što je Daria Lorenci Flatz odgovorila kad smo je prije nastupa upitali hoće li uspjeti odglumiti vrhunsku plesačicu:



''Ne moram ja to glumiti, to je jednostavno u meni'', zaključila je.

Tara Thaler tvrdi da je tijekom višetjednih proba samo jednom pomislila - ''oh, što je meni ovo trebalo''.

''Jednom, da. Inače je uvijek super atmosfera na treningu i onda valjda nije bio dan ni meni ni Mateu, ne kao što mi je ovo trebalo, nego ''Ovo će biti naporno!'', izjavila je.



''Na početku je ''Aaah, ide to, može može!'' I onda krene, tu pruži nogu, ovdje akcija mora biti brža, ovdje se ne zezaj, razvijaš se, ne'', priča Daria.

A je li Ana Zaninović odmjerila konkurenciju?

''Cijeli ovaj Ples sa zvijezdama doživljavaš kao neko natjecanje, olimpijske igre gdje moraš pobijediti konkurenciju ili...? Pa naravno! Hahaha...zezam se, mada ima tog sportskog duha i na neki način je neko natjecanje i eliminacija, ali da se zamaram konkurencijom, nisam, svi naravnio predivno plešu, svi su super'', govori Ana.



''Čak ih ni ne gledam kao konkurenciju, nego kao ljude koji super plešu, tako sam onako nivno krenuo u sve to i baš me briga hoću li prvi izaći ili ne, kažu ''Pusti ti to! kad krene, krene!'', izjavio je Alen Liverić.

''Nažalost, da! Mislim, Mateo mene nikad, nego ja njega 500 puta. Jednom sam ga udarila tako jako da mu se vrtilo, bilo je ''Jel imam potres možda?'', ispričala je Tara.

Emilija Kokić jedna je od natjecateljica, a primijetili smo da izgleda fantastično.



''Pa ne, evo, to sam se i sama iznanadila, tijelo mi je zapravo OK, spremna sam, ja sam mislila da će mi tu biti najveći problem. Kad su me prvi put nazvali da li ću sudjelovati u Plesu sa zvijezdama ja sam pomislila ''Bože, pa gdje ću ja biti u istom showu s ljudima koji su 20 godina mlađi od mene! kako ću to uspjet! Međutim vidim da je s te strane sve OK'', iskreno je izjavila Emilija.

A Marko Grubnić proveo nas je kroz svoju garderobu.



''Dobrodošli u moju garderobu! Jako sam ponosan na taj moment jer ovo je prva sezona da imam vlastitu garderobu! Sad oni dolaze k meni, ne idem ja k njima'', pohvalio se Marko.



U fashion carstvu Marka Grubnića počinje transformacija voditelja i članova žirija.



''Ovo je haljina za večeras, Tamarina haljina, tu će sada doći detalji, crne rukavice, cipele, nakit i tako dalje. Članica žirija odmah do Igora Barberića zabljesnut će sigurno u ovoj predivnoj haljinai, Larisa'', objasnio nam je Marko i dodao:



''I nekako volim vidjeti te njene transformacije. Ona obično dođe u trenirci i nenašminkana, jer je to naravno u opisu njezinog posla, ja to razumijem, ali ovo je izdanje u kojem je obožavam vidjeti'', zaključio je Marko.



Dojmovi nakon prve emisije se sliježu, no zvijezde i njihovi mentori već se pripremaju za drugu emisiju kada će show napustiti jedan par.



''Stvarno ne mogu uperiti prstom i reći on će prvi ispasti ili ona, tako da je sve još nekako neizvjesno. Imam velike nade, to je da dođem bar do finala, jer fakat želim plesati, zaljubila sam se u ples, i prelijepo mi je i želim što duže ostat u tome'', zaključila je Tara Thaler.

''Nikad u životu nisam učila plesati i ako se dogodi kakva greškica, vjerujem da ću bit nježna prema sebi'', zaključila je Emilija Kokić.

