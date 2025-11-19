Petra Nižetić već tradicionalno priprema božićnu čaroliju koja nosi duh prošlosti

Kad se Petra Nižetić Mastelić nađe iza objektiva fotoaparata, posebice u predbožićno vrijeme, rezultat je očaravajuć. Njezina želja da prekrasne božićne fotografije ljudima ostavi kao uspomenu, svake godine sve je veća. Već 3. godinu zaredom osmišljava bajkovitu scenografiju, nastojeći duh Božića, kakav je nekad bio, prenijeti na fotografije. Da u tome itekako uspijeva, na jednom fotosessionu Uvjerila se i naša Matea Slogar.

Do Božića je nešto više od 30 dana. Istinske ljubitelje već je obuzela groznica i iščekivanje je svakim danom sve veće. Među njima je i Petra Nižetić, koja je svoju ljubav prema Božiću pretvorila u magičan projekt. Već 3. godinu zaredom stoji iza bajkovitog fotografiranja, ovog puta u Zagrebu.

''Htjeli smo se ovom scenografijom najviše približiti djeci i dovest taj neki stari svijet, stari Božić, Božić kakav je nekada bio, topao, pun svijećnjaka, kamin je tu, vatrica, sve je nekako toplo i primamljivo.''

Osim božićne čarolije, Petra obožava i duh nekih starih vremena pa je sve to spojila u savršenu scenografiju. Ona služi kao pozadina za fotografije koje ostaju vrijedne uspomene na blagdane. Sve se počelo kuhati dok je još sa suprugom živjela u Americi.

''Za jedan Božić sam samo jednom kupila scenografiju božićnu i fotkala sam svoju djecu, igrom slučaja moji su roditelji tad bili u San Franciscu, stari se obukao u Djeda Mraza i htjela sam iznenadit klince i sve je ispalo jako spontano. Tako sam pozvala i frendove, njima su se svidjele fotografije i kad sam se vratila u Hrvatsku odlučila sam napraviti prvu božićnu čaroliju u Sinju.''

''U Americi je to ekstremno popularno, svaka obitelj pokloni sebi i svojim bližnjima božićne fotografije, to je poklon, oni čak printaju i božićne čestitke, oni to šalju i poštom tako da meni to ima neku sentimentalnu vrijednosti.''

Da imaju posebnu vrijednost, svjedoče i ova majka i kći, koje ne propuštaju Petrina božićna fotografiranja.

''Ove godine smo došle iz Splita u Zagreb da to ne propustimo, inače smo dvije godine bile u Sinju. Predivno je, jednostavno ne postoji ništa slično kod nas. Ovo su neprocjenjive fotografije za cijeli život, predivna uspomena. Petra nam svake godine pokloni i uokvireno tako da ta fotografija uvijek ima posebno mjesto u našem domu.''

''Sve počinje odabirom scenografija, to kupujem u Americi i to imam spremno prvo. I onda nadograđujem priču, pokušavam doći do raznih rekvizita na razne načine do kolekcionara koji se bave antiknim igračkama, namještajem. Tako sam prošle godine pokušavala nabaviti jedan stari bicikl kod kolekcionara u Mariji Bistrici, to je bila cijela akcija 48 sati.''

Petra ništa ne prepušta slučaju pa se pobrinula da Djed Božićnjak u potpunosti zaokruži priču.

''Sobovi su spremni, ja sam došao u Hrvatsku da provjerim vilenjake, kako ide proizvodnja poklona jer kad dođe Božić sve mora biti savršeno.''

''Jeste provjerili kako se tko ponaša, tko je koliko zaslužio?''

''Da, to se stalno provjerava i tko nije zaslužio neće pronaći poklon na božićno jutro.''

I ovi mališani koji obožavaju pozirati, a glavni su akteri i u videu koji su snimali u suradnji s Petrom, jedva čekaju Božić.

''Petra ima puno ideja za poze, slikanja, za platna. i Za video kad ćemo ući, kad izaći.''

Petra je Božić, kaže, počela više cijeniti dok je živjela u Americi, odvajanje od obitelji tad joj je teško palo.

''Ta jedna bliskost, toplina, jedan osjećaj pripadnosti i veliko veselje i zabava jer te pripreme traju danima od pečenja kolača, francuske, špikovanja pašticade, kod Nižetića je nekad i preveselo.''

''Sad mi pada napamet jedan Božić koji smo dočekali na hitnoj pomoći brat i ja smo se jedan Božić naguravali bili smo nestrpljivi kad će doći ponoć, skakali smo po kauču i brat je pao na pločice, dobio potres mozga završio na šivanju tako da veselo. ''

Veselo i dinamično će joj biti tijekom blagdana, a uskoro će na odmor sa suprugom i sinovima.

''Sljedeće putovanje planiramo u Aziju, vodimo prvi put djecu na drugi kraj svijeta u ljeto i oboje su jako uzbuđeni zbog toga, a i mi.''

Nakon blagdanskih radosti, bit će to sigurno putovanje s kojeg će se vratiti puna obiteljskih uspomena i veselih fotografija.

