Jedan od najvećih hitmejkera bivše države snimio je duet s talentiranim sinom

Nekad je on pjevao o Džuli, a danas sa sinom dijeli pozornicu i pjeva o odlasku. Otac i sin, Daniel i Sebastian Popović, prvi put nastupaju zajedno. Zajednička pjesma ''Odlazim'' predstavljena je u Vodicama na glazbenom festivalu, a o njihovu duetu, odnosu, ljubavnim savjetima i planovima otkrili su našem Hrvoju Kroli za IN magazin.

Jedan je od najvećih hitmejkera bivše države, drugi je glazbenik u usponu. I tek sada – prvi zajednički duet. Daniel i Sebastian Popović napokon su spojili svoje glasove u pjesmi Odlazim, koja je čekala i dočekala, pravi trenutak.



"Od kada znam sebe, svi su me uvijek pitali – pa kad će duet s ocem? I to je nekako ostalo ma budemo. Ali ne znamo kada i ne znamo šta. Uvijek smo pričali o tome, ali nikad nismo imali pravu pjesmu za to'', govori Sebastian.

U potragu za pjesmom uključila se i cijela obitelj, ali rješenje je stiglo tek kad su odustali od zajedničkog komponiranja i dali povjerenje trećoj strani.

"Medijatorska varijanta je bila najbolja – neka to bude netko treći. I tako smo odabrali pjesmu gospodina Mire Buljana i njegove supruge Sonje. I odlučili smo se za tu pjesmu. Još zbog jedne stvari jer podsjeća vrlo na jednu moju pjesmu iz 93 godine „Znam da nisi ta'', dodao je Daniel.

Sebastianov glas podsjeća na oca, ali donosi i nešto novo. Daniel je možda glazbeni autoritet, ali kada je sin u pitanju, priznaje da ne forsira.



''Činjenica jest da jest talentiran, ali on nosi taj jedan križ na sebi, taj teret i ja to potpuno razumijem. No on nema potrebe za tim niti ja njega guram niti sam ga ikada gurao. Obično roditelji nagovaraju svoju djecu. Ali žao mi je jer sam ga nagovarao da ide da svira klavir, ali nikada nije kasno'', kaže Daniel.

Iako su duet mnogi očekivali ranije, njih dvojica znaju, pravi trenuci ne dolaze na silu. Ova pjesma je više od glazbe. Ona je obiteljski trenutak, osobna emocija i ostvarena želja s obje strane.



''To je uspomena i ponos i mislim da bi to svatko s ocem koji je toliko popularan diljem regije želi. Ali i ja se razmišljam kad budem imao 60 godina želim znati imao sam duet s ocem'', dodao je Sebastian.

Sebastian je uplovio u bračne vode, a Daniel priznaje, sve je to za njega emotivno. Što se tiče ljubavnih savjeta, u šali kaže...



"Njemu nisu potrebni ljubavni savjeti on je već maher što se toga tiče i tu nema nikakvih tajni. Mislim da je to genetski kod koji ide s koljena na koljeno. Meni je ona slatka, ima jako lijep glas i vrlo je talentirana, pametna i dobra''.

U bračnoj idili, Sebastian i njegova supruga Magdalena uživaju u svakodnevnici ispunjenoj glazbom i putovanjima. Tek su nedavno uhvatili malo slobodnog vremena i otišli na medeni mjesec.



"Savršeno je, bili smo nedavno na medenom mjesecu u Španjolskoj u Malagi, lijepo je, radimo stvari koje volimo, putujemo, radimo ko i svako drugi''.

A dok duet sa sinom kruni jedan važan glazbeni trenutak, Daniel se već šali na račun budućih suradnji. Kći Izabela čeka svoj red, no tata Popović, u svojem stilu, ima spreman odgovor.

"Sva sreća da nemam više djece. Inače bi samo duete do kraja života radio'', šali se.

U svijetu punom brzih suradnji i hitova bez duše, ovaj duet podsjeća na ono važno, obitelj, ljubav i strpljenje. Daniel i Sebastian možda su dugo čekali, ali sada kad su zajedno – znaju i zašto.



"Ispunio sam obećanje prema svom sinu. Jer nikako se nismo uspjeli pronaći i mislim da je ispalo – odlično." kaže.

