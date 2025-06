Kraljica Elizabeta imala je nadimak za kojeg nisu znali ni njezini najbliži

Mnogi Britanci znat će sve nadimke kraljice Elizabete, no nedavni članak kraljevske biografkinje otkrio je dosad nepoznat podatak.

Dugi život pokojne britanske kraljice Elizabete intrigira i gotovo tri godine od njezinog odlaska. Čak i danas javnost će doznati neke detalje koji dosad nisu bili poznati i istima se iznenaditi.

Jedna od njezinih dugogodišnjih prijateljica bila je Lady Elizabeth Anson, organizatorica zabava i njezina rođakinja, koja je kraljicu poduprla u teškim trenucima kada su joj u razmaku od dva mjeseca preminula majka i sestra. Lady Anson preminula je prije gotovo pet godina u dobi od 79 godina, a ono što je otkrila kraljevska stručnjakinja i biografkinja Sally Bedell Smith, imala je poseban nadimak za svoju stariju rođakinju.

Kako je otkrila Bedell Smith na platformi Substack, Lady Anson je kraljicu zvala Jemima i Dama Broj Jedan (eng. The Number One Lady). Razlog za prvi nadimak nije poznat, no ovaj drugi nadimak se može opravdati funkcijom koju je obnašala 70 godina.

Ovaj detalj je svakako zanimljiv jer je njezin najpoznatiji, ali i najosobniji nadimak bio Lilibet, kojom su je nazivali njezini roditelji i suprug princ Philip. Kada su njezin unuk princ Harry i njegova supruga Meghan Markle u službenoj izjavi prije četiri godine poručili kako se njihova kći zove Lilibet, po njezinom vrlo osobnom nadimku, te da su za to dobili dozvolu od kraljice, britanski mediji su pisali kako je kraljica bila ljuta zbog toga jer se ta situacija nije ni dogodila, već da je Harry samo poručio ako će se dijete tako zvati.

Od ostalih poznatih nadimaka, kraljicu Elizabetu su nazivali Gary, jer princ William kao dijete nije mogao izgovoriti granny, Gan Gan i Cabbage.

