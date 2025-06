Belu iz "Zauvijek susjedi" nemamo prilike često viđati u javnosti, no sada je imala poseban razlog

Antonija Stanišić Šperanda, koju gledatelji poznaju kao Belu u "Zauvijek susjedi", osvojila je nagradu za najbolju glumicu za predstavu "Mediteranski brevijar, na valovima Radio Mediterana"

Serija "Zauvijek susjedi" emitirala se od 2007. do 2008. godine, a upoznala nas je s brojnim glumcima i likovima zbog kojih smo se smijali. Među njima je bila i liječnica Bela, koju je tumačila Antonija Stanišić, danas Antonija Stanišić Šperanda.

Glumicu, koja je nedavno navršila 49 godina, nemamo priliku često viđati u javnosti, no ovoga puta je imala razlog za pojavljivanje. U Zagrebu su dodijeljene nagrade najboljoj glumici i najboljem glumcu u premijernim predstavama kazališta Gavella za proteklu sezonu, a upravo je Stanišić Šperanda dobila nagradu za najbolju glumicu u predstavi "Mediteranski brevijar, na valovima Radio Mediterana".

Stanišić Šperanda je stalna članica Gavelle od 2006. godine, a prema službenoj stranici kazališta, igra u pet predstava. Već dugo vremena u braku je s Juricom Šperandom, ravnateljem zagrebačke Osnovne škole Ivan Merz, s kojim ima 14-godišnju kćer Lilu, inače talentiranu sportašicu koja se bavi preponskim jahanjem.

Volim raditi jer živim svoj san. Gostovala sam nedavno u seriji "Kumovi", glumila sam u filmovima "Zbornica", "Tragovi", nekim stranim produkcijama, no kako sam puno angažirana u kazalištu teško se prihvatiti nekog ozbiljnijeg televizijskog ili filmskog angažmana koji bi me udaljili od pozornice. No postoje neki planovi koji bi se trebali realizirati najesen, jako im se veselim pa ćemo vidjeti. Uvijek sam imala puno posla tako da ne brinem oko toga, ispričala je Antonija lani za Gloriju, koja kondiciju za svoj itinerar održava trčanjem triput tjedno.

Da i danas postoji potražnja za serijom "Zauvijek susjedi", pokazuje i to da je Ljubomir Kerekeš, koji je u seriji glumio Belinog partnera Ferda, u produkciji svog Kerekesh Teatra režirao predstavu "Susjedi", a pridružili su im se i Darko Janeš i Tamara Šoletić kao pračni par Ferdić.

