Pretraži
pjesma uvijek nađe put

Mladić sa starom dušom: Upoznajte harmonikaša Leona koji osvaja pjesmom!

Piše Jelena Prpoš/I.G., Danas @ 21:03 inMagazin komentari
In Magazin: Harmonikaš Leon - 1 In Magazin: Harmonikaš Leon - 1 Foto: In Magazin

Mladić sa starom dušom. Tako će mnogi koji ga poznaju opisati Leona Grda - 20-godišnjaka, koji u rukama ima harmoniku, a u srcu stotine narodnih pjesama. Strast prema glazbi već mu je otvorila vrata velikih pozornica. Slijedi priča IN magazina o ljubavi, naslijeđu i vjeri da pjesma uvijek nađe put do ljudi.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tko je Jena Frumes?
ima samo 32 godine
Znate li tko je ova atraktivna dama? Vječni neženja ostavio ju je četiri mjeseca nakon poroda
Vedrana Rudan shrvana je zbog smrti Nikole Pilića
bili su veliki prijatelji
Vedrana Rudan teško je pronašla riječi zbog smrti Nikole Pilića: ''Ne mogu pisati...''
Kako izgleda kći Marijane i Ivice Puljka
živi u inozemstvu
Kako izgleda starija kći našeg političkog para? Iza mlade ljepotice stoje impresivna postignuća
Mladić sa starom dušom: Upoznajte harmonikaša koji osvaja pjesmom!
pjesma uvijek nađe put
Mladić sa starom dušom: Upoznajte harmonikaša Leona koji osvaja pjesmom!
Kviz o filmu "Tjelohranitelj"
ima kultni status
Zabavite se uz kviz o filmu koji ste sigurno pogledali bar jednom u životu!
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
Marko Perković Thompson podijelio veliki uspjeh kćeri Dive Perković
''pomislio sam...''
Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio!
Gdje je nestala Emilia, autorica hita "Big Big World"?
miljenica kritičara
Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet
Jelena Rozga na Instagramu podijelila tužnu vijest
''zlatni moj dječače...''
Jelena Rozga podijelila vijest koja ju je shrvala: ''Zadnjih mjesec dana bilo je teško...''
Snimljen poljubac Maje Šuput i Šime Eleza
kratko, ali slatko!
Nisu se uspjeli potpuno sakriti! Šime ukrao Maji poljubac na rođendanskoj fešti
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Jedan od najopsežnijih rekonstrukcija u povijesti srpskog pravosuđa: Sudjelovali deseci ljudi
POMAK U ISTRAZI
Završena je velika rekonstrukcija nestanka Danke Ilić, sumnje su potvrđene
Bivši zapovjednik NATO-a opisao kako će u pet dana Putin srušiti saveznike u Europi, a Xi pregaziti Tajvan
raspad u 5 dana
Zastrašujući scenarij prijeti Europi: Počinje nestankom struje, banke prestaju s radom, kaos se širi...
Pucnjava kod Slavonskog Broda. Ubijena jedna osoba
Presreo ga na ulici i upucao
FOTO Policija uhitila osumnjičenog za ubojstvo! Žrtva je stručnjak za sigurnost i bivši član saborskog vijeća?
show
Marko Perković Thompson podijelio veliki uspjeh kćeri Dive Perković
''pomislio sam...''
Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio!
Jelena Rozga na Instagramu podijelila tužnu vijest
''zlatni moj dječače...''
Jelena Rozga podijelila vijest koja ju je shrvala: ''Zadnjih mjesec dana bilo je teško...''
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
zdravlje
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Stigla je u hrvatske bolnice!
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Probudila se na letu i vidjela što radi putnica do nje! Snimka je zgrozila gledatelje
Udomaćila se
Probudila se na letu i vidjela što radi putnica do nje! Snimka je zgrozila gledatelje
Mačke izvele nemoguću misiju, složnom akcijom oduševile gledatelje
Wow!
Mačke izvele nemoguću misiju, složnom akcijom oduševile gledatelje
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Gorak okus
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
tech
Jeftin i posvuda dostupan lijek može spriječiti povratak raka debelog crijeva
Otkriće švedskih znanstvenika
Jeftin i posvuda dostupan lijek može spriječiti povratak raka debelog crijeva
Testirali Teslinu autonomnu tehnologiju i požalili nakon samo stotinjak kilometara
Oštećeno vozilo
Testirali Teslinu autonomnu tehnologiju i požalili nakon samo stotinjak kilometara
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Geran-3
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
sport
UEFA blizu izbacivanja Maccabija iz Tel-Aviva, Dinamu potencijalno tri boda
Uskoro odluka
Ništa od gostovanja u Srbiji, Dinamu se pišu tri europska boda bez odigrane minute?
Utakmica Segesta - Bjelovar bit će registrirana rezultatom 3:0
Eh, svašta
Najstariji hrvatski nogometni klub dobit će utakmicu rezultatom 3:0 zbog bizarne pogreške
Odbojka, Svjetsko prvenstvo: Iran izbacio Srbiju u osmini finala!
Vodili su, ali...
Šok za Srbe: Izgubili u ludoj utakmici i ispali sa Svjetskog prvenstva iako su bili favoriti!
tv
U dobru i zlu: Dopustit će mu da se useli k njima, ali pod kojim uvjetom?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Dopustit će mu da se useli k njima, ali pod kojim uvjetom?
Skrivena sudbina: On je odlučan, ona ga očajnički pokušava spriječiti – tko će pobijediti?
SKRIVENA SUDBINA
On je odlučan, ona ga očajnički pokušava spriječiti
MasterChef: "Pura moderuša" Antonije Rittuper oduševila žiri! Hoćete li isprobati ovaj recept?
WOW!
"Pura moderuša" Antonije Rittuper oduševila žiri! Hoćete li isprobati ovaj recept?
putovanja
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga
Gotovo za 5 minuta
Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
Škola kuhanja
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
novac
Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje
pukla ljubav
Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Evo koliko su Trumpova djeca (i uža obitelj) zaradila zahvaljujući njegovoj predsjedničkoj funkciji
Blagodati vlasti
Evo koliko su Trumpova djeca (i uža obitelj) zaradila zahvaljujući njegovoj predsjedničkoj funkciji
lifestyle
Horoskop za jesen 2025.
Što kažu zvijezde?
Horoskop za jesen: Što zvijezde spremaju vašem znaku?
Ponuda jakni od (umjetne)brušene kože za jesen 2025.
IZGLEDAJU ODLIČNO
Već od 14 eura: 15 jakni od (umjetne) brušene kože koje ćete nositi cijelu jesen
Dugodlake pasmine koje se najmanje linjaju
MNOGI IH VOLE
Sedam dugodlakih pasmina pasa koje se ne linjaju ili se linjaju jako malo
sve
Marko Perković Thompson podijelio veliki uspjeh kćeri Dive Perković
''pomislio sam...''
Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio!
Jelena Rozga na Instagramu podijelila tužnu vijest
''zlatni moj dječače...''
Jelena Rozga podijelila vijest koja ju je shrvala: ''Zadnjih mjesec dana bilo je teško...''
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene