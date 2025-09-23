Mladić sa starom dušom: Upoznajte harmonikaša Leona koji osvaja pjesmom!

Mladić sa starom dušom. Tako će mnogi koji ga poznaju opisati Leona Grda - 20-godišnjaka, koji u rukama ima harmoniku, a u srcu stotine narodnih pjesama. Strast prema glazbi već mu je otvorila vrata velikih pozornica. Slijedi priča IN magazina o ljubavi, naslijeđu i vjeri da pjesma uvijek nađe put do ljudi.

Kako bi uživao u glazbi koja mu srce dira, Leon Grd mora posegnuti za nekom od svojih brojnih gramofonskih ploča. U njemu se, kaže, krije stara duša. Duša koja dobro zna tekstove više od pet stotina narodnih pjesama koje ga oduševljavaju još od djetinjeg doba.

''Neke najrjeđe u Hrvatskoj ploče. Ova je izdana u 100 promjeraka, posebno izdanje, cijela je roza. Riječ je o Zdenku Nikšiću, narodna glazba, hit Zbog Mirjane''.

Ploče i kazete već godinama skuplja. No piše i producira ovaj 20–godišnjak i svoje pjesme. Samo jedna od njih je, nedavno, objavljena: Vatra u kaminu.

Izvodeći je na festivalu u Samoboru, posebnost njegova glasa čuo je i Jacques Houdek. Nedugo nakon toga postao mu je mentor, prijatelj i velika potpora.

''Nekako mi se čini da danas za 20-godišnjeg dečka nije novo da pjeva pop glazbu, svi isto zvuče. Ja sam u njemu prepoznao nešto iskonsko, starinsko, a opet novo za vrijeme u kojem danas živimo. Tako da eto, zato me veseli raditi s njim'', govori Jacques.

Iako s jednakom strašću žive glazbu, Jacques se harmonike još nije uhvatio.

Leon se u ovaj instrument zaljubio još kao dječak, a ljubav prema muziciranju prenio mu je djed.

Već je u vrtiću imao svoje prve nastupe, a jedan od omiljenih pjevača bio mu je Jasmin Stavros.

Danas ga iznimno veseli svaka suza u oku ili osmijeh na licu koje izmami pjesmom. Ljudi se često izNEnade, kaže, kada mu čuju glas. I u tome je dodatna ljepota glazbenog stvaralaštva.

A harmonika? Što bi ona imala za reći o Leonu kada bi se umjesto notama koristila riječima.

''Ja mislim da bi rekla da sam ja tajanstven, perfekcionist'', kaže Leon.

Vole ga i stariji kolege čije savjete pozorno osluškuje i kojima se divi. Jedna od njih je i Hanka Paldum na čijem je koncertu nedavno zasvirao i zapjevao.

Uspjeh? Kaže Leon, ne dolazi preko noći, teško je probiti se na glazbenu scenu. No vjeruje kako se kvaliteta, ustrajjnost i strast prema onome što radiš - na kraju uvijek isplate.

