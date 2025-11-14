Marcela Oroši podijelila je s nama jedan neočekivan detalj sa svog vjenčanja

Ona je svoje snove napisala još u leksikonima, a onda ih uporno pretvarala u stvarnost. Marcela Oroši objavila je novi singl u kojem poručuje da ne odustaje - ni od glazbe, ni od sebe. S našim Dinom Stošićem za IN magazin je podijelila uspomene iz djetinjstva, najveće životne odluke, ali i jedan neočekivan detalj s vlastitog vjenčanja.

Mjesec dana prije ulaska u novo desetljeće, Marcela je napisala pjesmu koja je nastala iz jedne male, ali slatke krize identiteta.

''Mislim da većina ljudi kad se bliži nekoj okrugloj brojci u godinama prolazi kroz neku određenu krizu identiteta pa sam tako i ja prolazila kroz krizu identiteta i nekako sam ovako rekla da su mi pomiješani osjećaji i da se i veselim i ne veselim, jer kao stalno se pitam jesam li se dovoljno ostvarila kao osoba, jesam li zakasnila za nečim'', govori Marcela.



I dok glazbu nikad nije prestala voljeti, nije sve uvijek bilo ružičasto.

''Htjela sam odustati od glazbe kad smo prekinule s bendom Luminize'', priznala je Marcela.



S djevojkama je i danas u kontaktu, a svoj glazbeni put nastavila je sama. No životni… više nije solo. Krajem rujna rekla je sudbonosno da svojem Franu.

''Srednjoškolska ljubav. Tako da, kad smo najavili da ćemo se vjenčati, mislim da je reakcija ljudi bila onako: 'Pa napokon ljudi'. Mislim dugo već znam da je on taj, ali spletom okolnosti onako malo, nismo žurili u tom smislu''.

A kada je napokon došao taj dan, nije prošlo sve bez problema.

''Ajmo reći da frizura koju sam si zacrtala nije na kraju bila ta i da sam onako panično samo skinula tu svoju punđu i pustila svoju kosu ovu frčkavu koju svaki put nosim. Tako da mlade, nemojte eksperimentirati s frizurama, držite svoj onako standardni look'', poručila je Marcela.



Sitnica s frizurom nije mogla pokvariti feštu, koja je potrajala do sitnih sati.

''Bio je i after. Iznenadila sam se, najbliži prijatelji, svaka im čast. Da nije bilo njih, vjerojatno bih Fran i ja završili u hotelskoj sobi i spavali već u tri ujutro, ali ne, bila je fešta do šest''.

I dok se zajedno snalaze u svakodnevici, imaju i mali bračni ritual.



''Nakon ručka ili večere, moramo odigrati remi i tko izgubi, taj pere suđe''.

Tko je bolji u remiju?

''Pa naravno, ja'', otkrila je Marcela.

Iako voli spontanost, Marcela je tip koji ipak voli imati sve posloženo, kao po PS-u.

''Djevica sam po horoskopu, tako da volim sve imati isplanirano i volim imati kontrolu nad svime. Ali, obožavam kad se dogodi nešto spontano jer onda je tad na prepad i onda shvatim 'a sve je okej, ovo je super'', kaže.A najdraže uspomene vraćaju je na more i u dane s bakom.

''Stvarno ta žena je imala toliko strpljenja sa mnom jer ja ne bi izlazila iz tog mora sve dok ne bi bile plave usnice, dok ne bi ono zveckala zubima tako da nekako mi ta memorija i onda odlazak doma, i onda taj umor od plaže. Ono baka naravno skuha neku finu večeru, najljepše uspomene. Baka je odmah znala da ću biti pjevačica, nažalost trpila je one moje svakodnevne koncerte koje bih izvodila u dnevnom boravku'', priča Marcela.



A ono što je priželjkivala još kao djevojčica, danas živi punim plućima.



''Kad gledam, ne znam, leksikone iz davnih dana, što želiš biti kad odrasteš - pjevačica. Tako da eto, mala Marcela je sretna!''.



A od dječjih koncerata u dnevnom boravku, do pozornica koje danas gradi sama, Marcela je dokaz da snovi ne nestanu s godinama. Samo rastu s nama. I baš zato, mala Marcela može biti mirna jer je ova odrasla čini itekako ponosnom.

