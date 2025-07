Filip Juričić o suradnji sa Zdravkom Čolićem: ''Stvarno jedan šarm koji rijetko vidiš...''

Karizma Filipa Juričića osjeti se u svim njegovim ulogama. Prepoznajemo ga kao Veljka Sriću, Marka Lasića i nezaboravnog Dinka Bilića. Naša Dorina Duplančić od Filipa je doznala toliko zabavnih i životnih priča, da ćete nesumnjivo uživati u ovom njihovom razgovoru.

Filip Juričić utjelovio je glavnu ulogu u spotu pjesme Zdravka Čolića Proljeće za ljubavnike. Određene lokacije u gradu Zagrebu važne su za ovaj spot,a Filip je kao njemu važnu lokaciju u Zagrebu odabrao Svačićev Trg pa smo se tamo s njim i našli.



''To mi je nekako jedna zanimljiva oaza u ovom svom, šumi automobila, zelenog vala, cijelog tog gradskog ludila i vreve. Nekako kad napraviš koračić na ovaj šljunak i sjedneš se tu na neku klupicu kao da si ušao u neki drugi svijet. I tako sam znao, više puta, kad bi nešto po gradu se šetao i kad bi nešto bio nervozan il' oću sam sa sobom se malo porazgovarat onda tu malo… Kao ono, u kad igraš lovice, kao kad uđeš u pik. Onda dođeš tu, sjedneš na klupicu i dobiješ se'', govori Filip.

Što je imao za reći o Zdravku Čoliću?



''Po prvi put u životu sam sjedio s njim, Zdravkom, popili smo piće i stvarno je jedan šarm koji rijetko vidiš, izuzetno jedan karizmatičan i zabavan i otvoren i normalan čovjek''.

Kao dijete Filip je u videotekama uvijek biralo dramu i uvijek govori da volit priču, što mu se posebno svidjelo kod ove priče da je odlučio da želi biti dio ovog projekta?

''Vidim da ste se pripremili… Pa lijepo je što je on je odlučio taj Zagreb opisati kako se on i spominje. Priča je romantična što mi je uvijek drago i lijepo snimat, volim nekako, stvarat neku ljubav na ekranu, neke iskre, neku, neku ljepotu tog zaljubljivanja, trenutka…I eto bilo mi je zanimljivo radit sa Zdravkom Čolićem ipak je on neko ime u ovoj regiji da sam bio… Bilo mi je drago da me pozvao da sudjelujem u nekakvom njegovom projektu''.

Filip je veliki ljubitelj filmova. Bilo je, kaže, filmova zbog kojih bi mu i suza krenula. Hvali serije Adolescencija i Černobil, a od filmova se uvijek vraća klasicima poput Kuma i Leta iznad Kukavičjeg gnijezda, no porblematični su bili filmski favoriti novijeg datuma.



''E Toma, evo recimo Toma je, zbilja, ali to je baš bio film koji me dirnuo, di sam se ono rasplakao par puta u kinu, nekako mi je pričao o tom nekom vremenu kojeg se ja još uvijek sjećam. Ne znam, kad sam izašo van, bio je ovaj kolega iz kazališta Saša Buneta isto s nekom svojom ekipom, ja sa ženom, kako smo svi poslije filma imali potrebu otić' u birtiju sjest se, pričat još o filmu, popit nešto… Eto takvih mi filmova fali''.

Možda će baš takav dojam na publiku ostaviti i film Taxi ljubav, u kojem ulogu, osim Filipa, ima i Tony Cetinski.

Ali poznam ja njega i od prije, pa eto, bilo je ugodno druženje kao i uvijek. Zabavno, lijepo smo snimali, lijepo radili, malo se šalili i sve, sve kak treba biti'', kaže.



Filip kaže da je gluma za Tonya domaći teren, a domaći teren za Filipa su hit serije snimane u suradnji s Novom TV. Trenutno je cijela postava serije U Dobru i zlu na ljetnoj pauzi.

''Svima nam je to trebalo malo, tako da smo se svi razbježali po godišnjim odmorima i počeli malo uživat nakon godinu dana rada, a onda se vraćamo krajem 8. mjeseca i trebali bi snimati još 2 mjeseca, al to su neki preliminarni planovi'', govori Filip.



Osim u filmu i seriji, Filip je aktivan i u kazalištu te ćemo ga uskoro imati prilike gledati i kao Gospodina Darcya u predstavi Ponos i predrasude.



''Za to moram biti potpuno bez brade, tako da, u to doba nisu baš nosili brade, tako da su me odmah u kazalištu upozorili da očekuju da ću bit golobrad''.

Ovog ljeta planira sa suprugom otići na Ljetne igre u Dubrovniku, a već je počeo sa uživancijom, odmorom, kupanjem i igranjem s djecom na Zlarinu i Murteru.



''Kupio sam im neki štap pa pecamo. Još nismo ništa upecali, al su bar naučili bacat. Tako da je krenulo sve dobro i tak će se nastavit i ove godine će biti jedno od rijetkih ljeta da stvarno imam mjesec i pol ferja tako da se nadam da ću se onako uspjeti dobro odmoriti''.

