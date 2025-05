Izborom novog pape počelo je novo poglavlje u povijesti Katoličke Crkve!

Crkva je jučer dobila novog poglavara. Nakon konklave izabran je kardinal Robert Frensis Prevost, koji je odabrao ime Lav 14. Prvi je to Amerikanac na Petrovoj stolici. Kakve su bile reakcije njegova brata, kako se kardinal Puljić našao u loži s izabranim papom te još koji životni detalj, donosi naša Dijana Kardum u prilogu IN magazina.

Kada je sinoć, negdje oko 18 sati, izašao bijeli dim iz dimnjaka Sikstinske kapele, bilo je jasno - dobili smo novog papu. S nestrpljenjem se iščekivalo tko će izaći na balkon bazilike svetoga Pertra, a onda je obznanjeno - novi poglavar Rimokatoličke Crkve je Robert Francis Prevost, koji je odabrao ime Lav XIV:

Robert Francis Prevost rođen je 14. rujna 1955. u Chicagu, Illinoisu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Završio je matematiku, a potom i studij teologije. Zaređen je s 27 godina.

In Magazin: papa Lav XIV. - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Papa Lav XIV. Foto: Afp

''On je prvi papa iz Sjeverne Amerike. Većinu svoga života proveo je u Latinskoj Americi. On je redovnik, znači opet nakon pape Franje isusovca smo dobili jednog redovnika augustinijanca. Bio je dugogodišnji misionar u Peruu, tamo je bio obični župnik, kasnije je bio odgojitelj, provincijal svoga reda. Čovjek koji ima iskustvo i sliku univerzalne i mjesne crkve'', govori Ivan Tašev.

Papa Lav 14. najmlađi je od troje djece. Njegova majka Mildred bila je knjižničarka španjolskog podrijetla, a otac Louis veteran ratne mornarice SAD-a. Bratu Johnu je čak dao naslutiti da bi mogao biti izabran.

In Magazin: papa Lav XIV. - 2 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: papa Lav XIV. - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Bio sam u stanju nevjerice, a onda, kad je izašao kako bi se obratio vjernicima, tada smo shvatili da je to stvarno. I mislim da me preplavio velik osjećaj ponosa, ali istodobno i pitanje: Kako će se nositi s tim? Ne samo taj osjećaj ponosa, već i golema odgovornost koja je sada na njegovim ramenima.", govori John Prevost, brat pape Lava XIV.

Odmalena su, kaže, znali da će biti svećenik.

In Magazin: papa Lav XIV. - 6 Foto: DNEVNIK.hr

Papa Lav XIV. Foto: Profimedia

''Ono što je zanimljivo, mislim da je tada bio u prvom razredu, jedna susjeda iz ulice rekla mu je: ''Ti ćeš biti prvi američki papa.'' Ona je to znala, osjetila je to kad je imao samo šest godina. Kako je to znala, tko bi znao?"

Uz Papu je jučer u loži bazilike svetoga Petra bio i kardinal Vinko Puljić.

Papa Lav XIV. Foto: Profimedia

''Kardinal Puljić je jučer bio u središnjoj loži kada se objavilo ime novoga pape. On je na taj položaj došao zato jer je najstariji među kardinalima prezbiterima. Ovo je njegova treća konklava. Ono što se možda nije vidjelo u direktonom prijenosu što je ostalo u sikstinskoj kapeli je da je on molio jednu molitvu nad novim papom. Evo danas sam se čuo ujutro s njim, kaže da mu je to izazvalo veliku radost da su očekivali da će možda izabrati ime Augustin, da su nekako svi kardinali to očekivali ali ipak se odlučio za ime svetog Lava'', objasnio je Ivan Tašev.

Prvi čin pape je odabir imena. Mogao je birati između 83 postojeća imena - ili se odlučiti za ono koje nitko u papinstvu nikada nije izabrao, poput svojeg prethodnika Franje.

In Magazin: papa Lav XIV. - 4 Foto: DNEVNIK.hr

''Sjećamo se da je papa Lav 13. jedan veliki papa koji je među papama koji je bio najdugovječniji ne po pontifikatu nego po godinama. Živio je više od 90 godina i njega crkva pamti kao velikog papu reformatora. On je uveo pojmove socijalnog nauka crkve, počelo se govoriti u to vrijeme o radništvu, pitanjima sindikata, tako da vjerujemo da će i novi kardinal, papa nastaviti u tom smjeru'', govori Tašev.

Posljednja služba novoizabranog Svetog Oca bila je u Vatikanu, gdje je bio prefekt dikasterija za biskupe.

''Tamo je surađivao sa zagrebačkim nadbiskupom Draženom Kutlešom, koji je naš nadbiskup odlazio svaka dva-tri tjedna u Rim na sjednice. Tako da se često susretao s njim. I ono što treba reći da svećenik iz BiH je također podtajnik u toj kongregaciji u dikasteriju za biskupe'', dodao je Tašev.

Još jednu poveznicu dijeli s Hrvatskom.

''Kao misionar djelovao je u Peruu, a treba znati da su mornarica peruanska njoj je zaštitnica jedna hrvatska blaženica, blažena Marija od propetog Isusa Petković jer je upravo po njezinom čudu. Njoj u zagovor izmoljeno jedno čudo koje se dogodilo na jednom ratnom brodu u Peruu. I danas svi mornari u Peruu, jako štuju blaženu Mariju od propetog Isusa Petković. Sljedeće godine 2026. trebao je doći posjetiti Hrvatsku, biti i održati predavanje na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Tako da vjerujemo da će možda taj poziv koji je primio kao kardinal ostvariti kao papa'', priča Tašev.

Izborom novog pape počelo je novo poglavlje u povijesti Katoličke Crkve. Papa Lav XIV. dolazi u trenutku globalnih izazova, ali i novih nada. A vjernici širom svijeta sada s nestrpljenjem iščekuju njegove prve poruke i korake.

