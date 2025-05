Preminuo redatelj franšize "50 nijansi sive", bio je blizak i s Kraljicom popa!

Redatelj filmova iz franšize "40 nijansi sive" James Foley preminuo je u 72. godini života od posljedica tumora na mozgu.

Američki redatelj James Foley, koji je režirao filmove iz franšize "50 nijansi sive" i seriju "Kuća od karata" te radio s Madonnom, preminuo je u 72. godini života u domu od Los Angelesu.

Iako nije potvrđen službeni uzrok smrti, njegov publicist je otkrio kako se Foley dugo vremena borio s tumorom na mozgu.

James Foley - 7 Foto: Profimedia

James Foley - 3 Foto: Profimedia

Započeo je svoju redateljsku karijeru 1984. filmom "Reckless", a međunarodnu pozornost privukao je dvije godine kasnije s filmom "At Close Range", u kojem su glumili Sean Penn i Christopher Walken. Njegov najhvaljeniji film, "Glengarry Glen Ross" (1992), adaptacija drame Davida Mameta, donio je Alu Pacinu nominaciju za Oscara i Zlatni globus. U kasnijim godinama, Foley je režirao filmove "Fear" (1996.), "Confidence" (2003.) i "Perfect Stranger" (2007.), a vratio se u središte pažnje režirajući nastavke franšize 50 nijansi: "50 nijansi mračniji" (2017.) i "50 nijansi slobodniji" (2018.).

James Foley - 1 Foto: Profimedia

James Foley - 2 Foto: Profimedia

James Foley - 6 Foto: Profimedia

Osim što je bio prisutan u televizijskoj i filmskoj industriji, Foley je blisko surađivao s Madonnom, režirajući spotove za "Papa Don't Preach", "True Blue" i "Live to Tell". Koliko su bili bliski, pokazuje i to da je on bio na njezinom vjenčanju sa Seanom Pennom.

James Foley ostaje upamćen kao redatelj koji je ostavio dubok trag u filmskoj i televizijskoj industriji, s karijerom koja je obuhvatila više od tri desetljeća rada na raznovrsnim projektima.

