Naši sportaši prisjetili su se djetinjstva na ulici: ''Nema više toga, to kao da se izgubilo''

Ivano Balić, Antonio Plazibat i Dario Melnjak otkrili su nam što je sport nekad značio djeci, a što im znači danas. S poznatim sportašima razgovarao je naš Hari Kočić.

Put do titule rukometnog Mozarta i najboljeg igrača u povijesti za Ivana Balića počeo je na splitskim ulicama, koje su bile, kaže, toliko pune talenta, da je i dječja igra nalikovala na kvalifikacije za reprezentativnu vrstu.

''Uvijek je bilo natjecanje na ulici, uvijek si htio igrat za ulicu, pa onda igrat protiv druge ulice. U tvojoj ulici je bilo puno dobrih igrača i trebalo se izborit tu za bit u tom sastavu. Ta borba ti je kasnije koristila u odrastanju, da moraš dat sve od sebe i borit se do kraja'', priča Ivano Balić.

Danas su se vremena promijenila, ulice su puste, a igre koje su se prenosile generacijama, zaboravljene.

''Nema više toga. Trčanja, voženja bicikle, policajaca i lopova, naguravanja, hvatanja, kukala… To kao da se izgubilo'', dodao je Antonio Plazibat.

Teško je pronaći negativne aspekte bavljenja sportom i oni se gotovo nikad ne pojavljuju kod rekreativnih aktivnosti već isključivo kada sport postane profesija.

''Negativno je možda neko forsiranje sa strane roditelja ili same djece, kad si stvore da moraju, a možda nisu za to. Cilj je zapravo da na kraju budeš sretan, ali ostalo sve je stvarno super. Možda kad, kao mlađi, moraš napustiti svoje mjesto, prijatelje…'', govori Dario Melnjak.

Pričati o hrvatskim sportskim postignućima, bez Splićanki i Splićana, gotovo je bespredmetno. Grad koji ima najviše olimpijskih medalja po glavi stanovnika, za sport i sa sportom živi.

''Opća priča je da smo mi iz Splita malo svi ludi, oni to kažu na malo grublje načine, ali pošto snimamo… da smo malo ludasti i divlji. Ja mislim da i to dijelom utječe na to'', govori Antonio.

Interes djece još je uvijek izravno vezan uz uspjehe sportaša. Ukratko, ako reprezentacija nije prva, na treningu je manje djece.

Nažalost je tako i čini mi se da je tako sa svim sportovima, osim jednog. To je normalno, ali djelatnici u drugim sportovima trebaju pronaći način da dopru do djece'', kaže Balić.

Roditeljima danas nije lako odgajati zdrave i ispunjene osobe.

Borba sa stresom samo je jedna od prednosti sporta.

''Ono što je najbitnije, naučite ići težim putem i kad padnete da to nije kraj nego se naučite borit dok se ne podignete. Danas to malo teže ide s djecom, sve se više okreću od sporta, zato bi volila da imamo što više ovakvih događaja da djecu zainteresiramo da probaju određene sportove'', govori Lorena Šipić, voditeljica manifestacija Grada Splita.

U Splitu, gdje su ulice nekad bile igralište i škola života, sport i dalje oblikuje karakter, ali isključivo u dvoranama i na igralištima pa roditeljima ne preostaje ništa već dijete prepustiti profesionalcima.

