Golmanske rukavice zamijenio je kuhačom: Upoznajte bivšeg nogometnog vratara i mladog kuhara Luku Budimira!

Junak naše iduće priče vratarske rukavice zamijenio je kuharskim nožem i tako s nogometnog terena prešao u kuhinju. On je Luka Budimir, mladi kuhar koji se školovao u Italiji, radio na luksuznoj jahti za zahtjevne klijente, a pregaču je odjenuo i u jednom poznatom restoranu u Teksasu. Kako se odlučio na prelazak iz nogometne u gastro ligu, otkrio je našoj Matei Slogar za In magazin.

Na terenu NK Kustošije proveo je 15 godina. Luka Budimir 24-godišnjak je koji je prvo krenuo graditi nogometnu karijeru.



''Krenuo sam se baviti nogometom prije početka škole, s 5-6 godina baš na ovom terenu. Od početka sam stao na gol'', kaže.



I u tome je bio itekako dobar pa je na jednom turniru u Španjolskoj osvojio nagradu za najboljeg vratara.



''Copa Catalunya u Barceloni pod pokroviteljstvom njemačkog nogometnog saveza i tamo smo završili peti na turniru. Na kraju sam dobio nagradu za najboljeg golmana i tu sam se krenuo malo ozbiljnije baviti nogometom'', ispričao je Luka.



Nogomet uči brojnim vještinama, a zbog njega se prvenstveno naučio disciplini.



''Uči odgovornosti jer nema skrivanja iza tuđih grešaka, svaka greška se jako skupo plaća i to je jako dobra škola za život općenito jer treba znati se dići kad se padne'', ispričao je Luka.



S tim vještinama u rukavu, odlučio je napraviti životni zaokret i postati kuhar. Teren je preko noći zamijenila kuhinja koja je, kaže, sigurnija opcija za nešto dugoročno.



''Nakon što sam završio s nogometom, odlučio sam prvo otići u Sisak u jedan kulinarski institut i tamo sam proveo dva i pol mjeseca nekog skupljanja predznanja za ono što me čeka u Italiji. Došla je ponuda da odem u Italiju u kulinarsku školu i ta se odluka dogodila preko noći na kraju'', ispričao je Luka.



Tamo je usavršavao talijansku i mediteransku kuhinju te sparivanje vina s hranom.



''Tamo sam završio i sommelierstvo u toj školi u Italiji i bazno se pokrivaju sve regije Italije od sjevera gdje se više koristi maslac i ti malo masniji proizvodi do juga gdje se više koristi maslinovo ulje'', rekao je.



Nakon ove škole dobio je priliku stažirati u nagrađivanom restoranu u Genovi, gdje se zaljubio u fine dining.



''Moj neki dugoročni cilj za jedno 5-10 godina kad skupim dovoljno iskustva je da pokušam dovesti fine dining u Hrvatsku na jedan drugačiji način. Na koji to ćemo tek saznati tada'', kaže.



Iskustvo ovaj mladić skuplja posvuda pa je tako proteklog ljeta radio kao pomoćni kuhar na luksuznoj jahti na Jadranu.



''Gosti su uglavnom bili Amerikanci, to su investitori, kirurzi, ljudi koji rade aplikacije. S moje kuharske strane to je bilo jako dobro jer smo imali domaće pljukance iz Komiže, domaće specijalitete, jastroge direktno hvatane iz mora. Neka svježa roba'', priča.



U Ameriku je i on otputovao, i to zbog ljubavi. On i tadašnja djevojka otišli su u francuski restoran u Houstonu, koji ih je oduševio, a Luki i priskrbio kratku profesionalnu avanturu.



''Mi smo jeli, prolazio je chef, on je došao do našeg stola pitao je kako je, ja sam rekao da je odlično da sam sad došao iz Italije da nisam očekivao ovakav fine dining. I tako smo ušli u priču on me pozvao da dođem dan kasnije ako imam vremena da dođem probat odradit tako sam ja odradio dok sam bio tamo nekih tjedan, dva'', prisjetio se.



Zasad mu je plan ostati u Hrvatskoj. Smatra da svaki kuhar mora sam tražiti priliku i na taj način putevi će mu se otvoriti. Kvalitete, koje bi, prema njemu, svaki mladi kuhar trebao imati su:



''Pozitivna drskost, ambicije ambicioznost i samopouzdanje'', kaže Luka.



Sudeći prema putu koji si je dosad utabao, njegov recept dobro je napisan.

