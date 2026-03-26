Enis Bešlagić radio je kao grobar, a danas je omiljeni glumac regije: ''A onda kad te život odvede...''

Kao mladić radio je kao grobar i mislio da je to nešto najgore, da nikad neće naći curu i da se nikad neće oženiti. Danas je omiljeni glumac u cijeloj regiji, a najponosniji je na ulogu oca. Kad mu je teško, samo pogleda svoju narukvicu na kojoj su ugravirana imena njegove djece Maka i Asje. Enis Bešlagić osvojio je Večernjakovu ružu za glumačko ostvarenje godine i rekao: "Moja predstava spaja, a ne razdvaja ljude." Priča je ovo našeg Davora Garića u In magazinu.

Predstava ''Da sam ja neko'' izvedena je preko 300 i nešto puta u dvije godine.

Je li Enis Bešlagić zadovoljan sa statistikom?

''Pa ja mislim da je to samo bilo obići te gradove, preko 130 gradova širom svijeta. I ono što je divno, ova predstava zaista spaja ljude. Pogotovo kad igram u dijaspori, tamo većinom dolaze iz regiona svi. I onda ja pitam, jesmo svi naši? Kažu "jesmo". Tako da zaista oni poslije predstave, dva sata predstave, izađu poslije nje, zadovoljni su onim što su čuli. Zato što ja u predstavi tražim elemente gdje se mi to spajamo. Koje su to stvari oko kojih se mi slažemo. A znam da mnogi daju akcent na ono gdje se mi razdvajamo, gdje se ne slažemo i oko toga pravi problem. Ja evo kao neka voda idem i gasim vatru'', ispričao nam je Enis.

Je li mu bilo problematično, barim u početku, baš se toliko ogoliti pred ljudima, jer zapravo priča o svojim privatnim stvarima?

''Sad kad sam radio na groblju, mislio sam da je to nešto najgore, da to nikad neću, ne možeš ni curi imati, razumiješ, a kamoli da s oženim. Tko će nekoga tko radi na groblju nekakvu perspektivu, vamo rat... A onda kad te život poslije odvede i ti upišeš akademiju, dođu uloge kao Naša mala klinika, otvore se neka nova tržišta iza rata, ti dolaziš, upoznaješ ljude, kolege te prihvate ovdje u Hrvatskoj, daju ti prostor. Već 25 godina sam ja tu'', ispričao nam je Enis.

Kolika su mu djeca podrška?

''Pa evo, vidiš kako je to lijepo, to danas to se rodilo, to tako, ne znam jeste li imali priliku snimiti, ne pokazujem kćer baš tako često, zbog stvarnih razloga. Porodica je nekako moja motivacija. Ja imam na svojoj narukvici, ovdje sam izgravirao Mak i Asja i to je možda preko interneta naručeno, nije to ništa skupo, ali je to nekako moja motivacija na svakoj predstavi, kad god mi je teško, ja gledam u to i znaš za koga se boriš'', govori nam Enis.

Šta kažu djeca na tatu?

''Pa oni su mene željni, kao i sva ostala djeca koja vole Šemsu, oni mene baš ne viđaju tako, često me dijele, ali ta njihova nesebičnost da me podijele i sa drugom djecom i sa onima koji čekaju da te upoznaju, mislim da je i to njihova neka žrtva, njihovo neko davanje'', otkrio nam je Enis.

Ima li Enis neke snove koje si je zacrtao i tamo mu stoji onako na ogledalu popis šta želi ostvariti u životu ili jednostavno živi od danas do sutra?

''Znaš kako, ja sam 18. rođendan proslavio na groblju u Minhenu i tamo sam ja puhao svijeće. I ja sam jedan od rijetkih koji je svoj rođendan proslavio na groblju'', otkrio nam je.

Zašto?

''Pa ja mislim da bi to svako trebao, zato što bi tad shvatio šta su mu sve želje u životu. I kad ti vidiš šta je kraj, onda znaš i kako ćeš da živiš. Tako da, ja mislim, to je mene nekako odredilo i te moje želje su tad već bile ispunjene. Samo da smo živi, zdravi, sretni, vjerujem, imamo jedan obrok. Normalno da čovjek uvijek želi više, misli da će materijalno obezbjediti sve i onda dođe nekih par budala i krenu da ratuju, razumiješ me? Zato smo mi tu koji smo zaduženi za pozitivu, kao i ti, da širimo osmijeh ljudima i da dajemo nešto pozitivno'', objasnio nam je Enis.

I sve će biti u redu?

''Apsolutno, ja mislim da je nekako to jako bitno davati ljudima nadu i tražiti u malim sitnicama sreću'', zaključio je jedan od najomiljenijih glumaca u regiji.

