Blistava raskoš: Donosimo top pet najskupljih komada nakita prodanih na aukcijama

88 milijuna eura - procjena je vrijednosti nakita ukradenog iz pariškog Louvrea. Završe li jednoga dana dijelovi tog nakita na aukciji, pretpostavljajući da su ih kradljivci već razbili na stotine komada, vrlo je vjerojatno da će biti prodani za tek djelić svoje prave vrijednosti. Predstavljamo vam top 5 najskupljih komada nakita koji su udarcem čekića dosegnuli vrtoglavih 218 milijuna dolara. I to, legalnim putem.

Top 5 najskupljih komada nakita prodanih na aukcijama predstavlja društvo dostojno kraljeva. Na začelje ove blještave raskoši, prema mišljenju našeg cijenjenog draguljara i dizajnera nakita Maria Nokaja, smjestila se jedinstvena ogrlica od žada.

''Koju je proizveo cartier 1933. za vjenčanje gruzijskog princa alexisa Mdivanija i amerikanke Barbare Hutton'', kaže Mario Nokaj, vlasnik zlatarnice.

Na aukciji u Hong Kongu 2014. dosegnuo je cijenu od 26 milijuna eura.

''To je najvažnija ogrlica od žada na svijetu, žad je jako cijenjen u Aziji i smatra se kamenom sreće''.

Nakitu cijenu može podići i slavna vlasnica, a ona kojoj je pripadao komad s četvrtog mjesta nekoć je slavodobitno uzviknula - Neka jedu kolače.

''Ovo je biser koji je pripadao Mariji Antoaneti, koji je ona poslala svojim rođacima u Austriju i tako je ostao spašen i sačuvan u povijesti''.

Prodan je za gotovo 34 milijuna eura i time postao...

''Jedan od najskupljih bisera na svijetu koji je evidentiran''.

Podijelimo li cijenu koju je biser postigao s brojem hrvatskih građana, svakom bi na račun sjelo gotovo 9 eura, tako da bi svi mogli jesti kolače, a ostalo bi i za kavicu.

''Povijesni komad, to će vrijediti sve više i više''.

Vlasnica luksuznog plavog dijamanta s trećeg mjesta je djevojčica iz Hong Konga, prema kojoj je dobio ime.

''Blue Moon of Josephine, po jednoj maloj curici od 7 godina čiji je otac kupio i prozvao taj kamen po njoj''.

Tajkun Joseph Lau raskošni poklon platio je gotovo 45 i pol milijuna eura.

Lijepa priča koja će ostati u budućnosti, jer čim se tako nazove kamen, on ostaje zauvijek s tim imenom, jer su to posebni komadi — ovo je 12 karata plavog dijamanta bez mane'', govori Nokaj.

Na drugom mjestu je prsten Pink Legacy.

''U kojem je ružičasti dijamant klase fancy vivid''.

Na aukciji 2018. postigao je cijenu od gotovo 47 milijuna eura.

''Ovaj ton, ali ovo je prejak — malo blaža boja i nešto veći od ovoga bio bi lijep prsten svakako''.

I stigli smo do prvog mjesta, na kojem je dijamant Pink Star s cijenom od gotovo 67 milijuna eura.

''Šezdeset karata dijamant, to je otprilike ova veličina''.

Proces rezanja i oblikovanja ovog gotovo 3 centimetra velikog dijamanta trajao je čak 20 mjeseci.

''Proizašao je iz jednog dijamantnog kristala od 130 karata, tako da je ostalo pola''.

Pink Star je zbog rijetkosti i ljepote postao najskuplji komad nakita ikad prodan na aukciji. Povijest i ljepota koju nose sa sobom, ukupnu vrijednost ovih pet komada nakita dovode do vrtoglavih 218 milijuna eura. Dokaz je to kako nakit nije samo modni dodatak, već i investicija u luksuz koji nikad neće izblijediti.

