Koncert Saše Matića u Areni rasprodan dva mjeseca unaprijed!

Dva mjeseca dijele Sašu Matića i njegovu publiku do "Extra koncerta godine" u Areni Zagreb, a najveća hrvatska dvorana već je rasprodana. Regionalni miljenik još jednom je dokazao koliku ljubav i vjernost uživa kod zagrebačke publike.

Svoju zahvalnost ne krije i emotivno poručuje kako jedva čeka 5. prosinca da ponovno stane na pozornicu jednog od svojih najdražih koncertnih prostora.

"Uvijek se osjećam predivno kada pjevam u Areni Zagreb i to je razlog zašto volimo ponavljati te koncerte. Ovo je za mene čast, dokaz da nas veže posebna ljubav i da moje pjesme žive u vašim srcima. To je sve što sam ikada želio", poručio je Saša putem Extra FM-a te otkrio da će svjetlo dana uskoro ugledati i njegove nove pjesme.

No, glazbenom spektaklu tu nije kraj. Saša će u Areni Zagreb pjevati i dva dana kasnije, 7. prosinca, na specijalnom koncertu "Novi zvuk istih nota". Te će večeri, uz svoje hitove, izvesti i evergreene svojih kolega, glazbenih velikana koji su ostavili neizbrisiv trag, a među kojima su Oliver Dragojević, Aki Rahimovski, Massimo Savić, Toše Proeski i drugi.

"Otpjevat ću pjesme koje volim i koje meni sviraju, tako da će jedan dio koncerta biti posvećen upravo umjetnicima koji su nam obilježili živote. Potrudit ću se otpjevati ono što bi vjerojatno i oni pjevali na svojim koncertima. Želim da te večeri osjećamo sve emocije", rekao je Matić pa podijelio uspomenu s velikim Oliverom:

"Ljetovao sam u Dalmaciji i zbog njega prekinuo godišnji odmor s obitelji. Išao sam u Poreč na koncert, tamo smo se sreli i to je bio jedini put. Nisam imao tremu, ali sam osjećao ogromno poštovanje prema njemu kao glazbeniku i kao čovjeku. Žalim što nisam bio na više njegovih koncerata. Kada je trebao održati dva koncerta u Spaladium areni, zvao sam prijatelje i rekao da idemo na oba, ali nažalost se nisu dogodili."

Ulaznice za koncert "Novi zvuk istih nota" koji je na rasporedu 7. prosinca u prodaji su putem sustava upad.hr.

