Mlada glazbenica otvarila srce u novoj baladi koja vas odmah vodi na mejsto gdje vladaju emocije!

Nakon hita "Otrov i med", mlada glazbenica Stefany donosi emotivnu baladu "Mrak" kojom najavljuje svoj prvi EP.

Nakon uspješnog singla "Otrov i med", kojim je u svibnju osvojila pozornost publike i radijskih urednika, mlada glazbenica s Krka donosi novu emotivnu baladu "Mrak".

Pjesma je izašla u izdanju Croatia Recordsa i ujedno najavljuje njezin prvi EP, očekivan krajem listopada.

Publika je Stefany već upoznala kroz njezine dosadašnje singlove, a svaki novi donosi sve veću prisutnost i prepoznatljivost na domaćoj pop sceni. "Mrak" progovara o snovima i iluzijama koje svi nosimo, a kroz interpretaciju ispunjenu ranjivošću i odlučnošću, Stefany još jednom potvrđuje svoj jedinstveni glazbeni potpis.

Spot, sniman u Malinskoj na lokacijama Hotela Malin i Beach Bara Mul, dodatno pojačava intimnu i nostalgičnu atmosferu pjesme. Sniman u vrijeme u vrijeme zalaska, u tzv. blue houru i tijekom noći, vizual prati priču pjesme i naglašava njezinu emotivnu snagu. Režiju potpisuje Bojan Horvat, dok su za produkciju zaslužni Filip Majdak, te autorski dvojac Jan Jakovljev i Anja Grabovac, isti kreativni tim s kojim je Stefany već uspješno surađivala.

"'Mrak' govori o željama i snovima koji se ponekad čine nedostižnima. Vjerujem da, ako im se posvetimo, oni prestaju biti iluzija i mogu postati stvarnost", rekla je Stefany.

Debitantski EP, čiji se izlazak očekuje krajem listopada, donijet će nekoliko novih pjesama koje zaokružuju dosadašnji rad mlade kantautorice i otvaraju novo poglavlje u njezinoj karijeri.

Stefany se u kratkom vremenu uspjela uvući publici pod kožu, a svaki njezin singl bilježi sve veći uspjeh i odjek. "Mrak" potvrđuje da je riječ o izvođačici čiju karijeru vrijedi pratiti i od koje publika, s razlogom, očekuje puno.

