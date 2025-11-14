Reper Iz Sobe i Alejuandro Buendija objavili posveta starom, hrvatskom običaju

Ovaj duo društveni fenomen opjevali su u novom singlu kojemu je ime ''Spiza''.
Reper Iz Sobe udružio je snage s legendarnim Alejuandrom Buendijom (Sašom Antićem) u novom singlu "Spiza" – glazbenoj posveti starom, svima poznatom običaju odlaska ''u spizu''.3 vijesti o kojima se priča rijetko govori o obitelji Miroslav Škoro o svojoj djeci: "Kći i ja smo morali pobjeđivati taj strah, kod sina to nije bio slučaj" ''Kao majka nisam smjela...'' Severina podijelila dosad neviđene prizore sina: ''Dobila sam odobrenje jače od bilo kojeg zakona'' velebna vila Princ William pokazao svoj novi dom, jedan kadar otkrio je više nego što je planirao!
Na duhovit, ali realan način, pjesma oslikava fenomen svakodnevne nabavke koja se, osobito u Dalmaciji, često pretvori u mali društveni događaj – uz čašicu, kartanje, pjesmu ili čak izlet u drugi grad.
''Radi se o jednom po meni važnom društvenom fenomenu – običnom odlasku u spizu koji zna postati prava avantura'', kaže Reper Iz Sobe.
Pogledaji ovo Celebrity Od zezancije do senzacije: Tko je Splićanka koja je skečevima zaludila mreže?
Pjesma je nastala u suradnji sa Sašom Antićem koji uz Repera potpisuje tekst i aranžman. Rezultat je ležeran, duhovit i autentičan komad dalmatinskog rapa, začinjen prepoznatljivim Buendijinim rukopisom i toplim, domaćim beatom.
Reper Iz Sobe, Alejuandro Buendija Foto: Promo
Pogledaji ovo Preporuke Vraća se hit-komedija! Objavljena je prva najava koja otkriva mnogo detalja
''Evo su se Ivanu i meni opet ukrstili putevi. Poslao mi je jedan sjajan groove s basom, gitarom, bubnjem i refrenom, i odmah sam se našao u toj priči. Mogu se pohvaliti da mi je ova pjesma ujedno 101. suradnja, što mi je posebno drago jer je s mojim kolegom Dalmatincem. Snimili smo i jedan video uradak pa smo, u duhu pjesme, otišli – u spizu. I to u Trst! Nakupovali smo hrane po nižim cijenama nego kod nas, a još je čudnije da su naši proizvodi tamo jeftiniji nego doma. Stvarno me veselio rad na ovoj pjesmi i nadam se da ćete uživat u njoj kao i mi'', rekao je Alejuandro Buendija.
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Za njih zime nema! Maja i Šime užarili Instagram vrućim kadrovima u kupaćima
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Otvoreno glasanje za Miss Universe! Naša misica pozvala sve da glasaju za Hrvatsku
Pogledaji ovo Nekad i sad Godina povratka Disneyevih legendi: Kako su se spasili iz pakla ovisnosti, uhićenja i privatnih brodoloma?