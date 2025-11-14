Reper Iz Sobe i Alejuandro Buendija objavili posveta starom, hrvatskom običaju

Ovaj duo društveni fenomen opjevali su u novom singlu kojemu je ime ''Spiza''.

Reper Iz Sobe udružio je snage s legendarnim Alejuandrom Buendijom (Sašom Antićem) u novom singlu "Spiza" – glazbenoj posveti starom, svima poznatom običaju odlaska ''u spizu''.

Na duhovit, ali realan način, pjesma oslikava fenomen svakodnevne nabavke koja se, osobito u Dalmaciji, često pretvori u mali društveni događaj – uz čašicu, kartanje, pjesmu ili čak izlet u drugi grad.

''Radi se o jednom po meni važnom društvenom fenomenu – običnom odlasku u spizu koji zna postati prava avantura'', kaže Reper Iz Sobe.

Pjesma je nastala u suradnji sa Sašom Antićem koji uz Repera potpisuje tekst i aranžman. Rezultat je ležeran, duhovit i autentičan komad dalmatinskog rapa, začinjen prepoznatljivim Buendijinim rukopisom i toplim, domaćim beatom.

''Evo su se Ivanu i meni opet ukrstili putevi. Poslao mi je jedan sjajan groove s basom, gitarom, bubnjem i refrenom, i odmah sam se našao u toj priči. Mogu se pohvaliti da mi je ova pjesma ujedno 101. suradnja, što mi je posebno drago jer je s mojim kolegom Dalmatincem. Snimili smo i jedan video uradak pa smo, u duhu pjesme, otišli – u spizu. I to u Trst! Nakupovali smo hrane po nižim cijenama nego kod nas, a još je čudnije da su naši proizvodi tamo jeftiniji nego doma. Stvarno me veselio rad na ovoj pjesmi i nadam se da ćete uživat u njoj kao i mi'', rekao je Alejuandro Buendija.

