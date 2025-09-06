Prvi nastup Alphavillea u Hrvatskoj: Publika svih generacija uživala uz bezvremenske hitove

Legendarni bend prvi puta je zapjevao pred hrvatskom publikom, a svojim hitovima napravili su pravi spektakl u Zagrebu.

Jedan od najvećih synth-pop bendova svih vremena, Alphaville, sinoć je na Zagrebačkom velesajmu raspjevao brojne obožavatelje – od najmlađih do dugogodišnjih fanova, i pokazao da njihova glazba i danas jednako živi i osvaja srca publike.

Dugo iščekivani nastup ovaj njemački bend započeo je energičnom ''The Jet Set'', nakon čega je frontmen Marian Gold u obraćanju publici poručio:

Alphaville u Zagrebu Foto: Marko Juric/PIXSELL

''Večeras vas vodimo na glazbeno putovanje kroz povijest Alphavillea, benda koji je na sceni već 40 godina. Možete li vjerovati?''

S njim su Zagreb rasplesali i Carsten Brocker na klavijaturi, Alexandra Merl na gitari i pratećem vokalu, Jakob Kiersch na bubnjevima i David Goodes na gitari.

Treća pjesma koju su izveli izazvala je oduševljenje okupljenih. Riječ je o hitu ''Big in Japan'', koji je lansirao Alphaville na svjetsku glazbenu scenu.

Publika je imala priliku uživati u pjesmama ''Romeos'', ''Summer in Berlin'' i ''Sounds Like a Melody'', ali vrhunac je ipak bila izvedba pjesme ''Forever Young'', koja danas broji preko 950 milijuna streamova na Spotifyju, a 2024. našla se na prvom mjestu TikTok Billboard Top 50 ljestvice, s više od milijun TikTok videa u kojima je korištena. Stoga i ne čudi da ju je zagrebačka publika pjevala u glas – od riječi do riječi.

Alphaville u Zagrebu Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Bend je pjesmama ''Dance With Me'', ''Carry Your Flag'', te ''A Victory of Love'' publiku proveo kroz zvučno putovanje, od 80-ih do danas, a okupljene je posebno dirnula izvedba pjesme ''Red Rose'', u kojoj se frontmenu pridružila njegova kći Lily Becker.

Alphaville u Zagrebu Foto: Marko Juric/PIXSELL

Alphaville u Zagrebu Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Alphaville je osnovan 1982., a bili su jedan od prvih bendova koji je iskoristio potencijal sintesajzera i elektronske glazbe. Njihov karakteristični zvuk, koji je kombinirao melodičnost i eksperimentalnost, inspirirao je mnoge druge umjetnike. Iako su imali ograničeno iskustvo s instrumentima, njihova kreativnost i inovacije dovele su do stvaranja jednog od najuspješnijih albuma 80-ih, "Forever Young" (1984.), bio je veliki uspjeh i uključivao je pjesme koje su postale simbol generacije.

Ime benda inspirirano je filmom Jean-Luca Godarda iz 1965.. Nakon prvih uspješnih godina, Alphaville je prošao kroz nekoliko promjena postave, a do danas nastavljaju stvarati nove albume, uključujući "Catching Rays on Giant" iz 2010. i "Strange Attractor" iz 2017. godine. Posljednjih godina senzaciju su ponovno izazvali objavom albuma „Eternally Yours“ (2022.), koji uključuje 23 pjesme Alphavillea u suradnji s Njemačkim filmskim orkestrom Babelsberg, ali i kompilacijom ''Forever! Best of 40 years'' (2024.) s 40 remasteriranih pjesama (u odabiru pjesama sudjelovali su i fanovi).

