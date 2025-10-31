Dino Petrić s pjesmom "Dom" osvojio je Makedoniju, plasirao se u finale MakFesta!

Glazbenik Dino Petrić nastupio je na makedonskom festivalu MakFest u Štipu, sa pjesmom 'Dom' i plasirao se u finalnu večer.
Dino Petrić ovih je dana zablistao na pozornici MakFesta u Štipu, jednom od najpoznatijih i najdugovječnijih festivala zabavne glazbe u Makedoniji, gdje je svojom izvedbom pjesme ''Dom'' osvojio publiku i plasirao se u finalnu večer festivala.
Pjesmu ''Dom'' potpisuje autorski tim Eftimija Jovanova (tekst i glazba), te Kiril Zarlinov i Eftimija Jovanova (aranžman), a upravo je njihova suradnja s Dinom rezultirala emotivnim i snažnim glazbenim trenutkom koji je prepoznala i makedonska publika.
Nakon festivala Dino je podijelio i svoje dojmove:
''MakFest mi je bilo prekrasno iskustvo – od prvog trenutka osjetio sam toplinu i profesionalnost svih uključenih. Ljudi su divni, gostoljubivi, sve je bilo na vrhunskom nivou, od organizacije do zvuka. Pjesma ‘Dom’ mi je posebno draga jer govori o onom pravom osjećaju doma – o sigurnosti, toplini i miru koji pronađeš uz nekoga, a ne u prostoru. Pjevati na makedonskom bio mi je izazov, ali i veliko zadovoljstvo, jer je jezik tako pjevan i muzikalan. Jedva čekam ponovno stati na tu pozornicu i doživjeti sve to još jednom.''
Dino Petrić Foto: MakFest
Sudjelovanjem na MakFestu, Dino Petrić još je jednom potvrdio svoju umjetničku širinu i sposobnost da kroz emociju i vokalnu interpretaciju poveže različite kulture i jezike – a ''Dom'' je još jedna potvrda da glazba ne poznaje granice.
