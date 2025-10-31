Mateja Ištuk osvojila nagradu publike na DarFestu i najavila novu pjesmu!

Mlada pjevačica Mateja Ištuk iz Vukovara koja sve odlučnije kroči glazbenom scenom, ponovno je osvojila srca publike. Svojim iskrenim nastupom i dirljivom izvedbom pjesme ''Ne dam nikom na nas'', koju je posvetila svom pokojnom djedu, Mateja je na ovogodišnjem DarFestu osvojila nagradu publike – potvrdu da emocija, iskrenost i glazba uvijek pronađu put do slušatelja.

''Ovo je moj drugi susret s DarFestom i ponovno sam osjetila onu toplu, obiteljsku atmosferu koja ovaj festival čini posebnim. Svi se međusobno podržavaju, a glazba uistinu spaja ljude. Nije bilo lako otpjevati tako emotivnu pjesmu pred Jacquesom Houdekom, niti se natjecati s još devetnaest sjajnih izvođača, ali bila mi je velika čast i zadovoljstvo stati pred sve Daruvarce i stručni žiri te prenijeti emociju iz koje je pjesma i nastala'', poručila je Mateja.

Singl ''Ne dam nikom na nas'', objavljen u izdanju Hit Recordsa, pjesma je kojom je Mateja snažno zakoračila na glazbenu scenu. Svojom toplinom, interpretacijom i autentičnom emocijom, ova mlada Vukovarka uspjela je prenijeti priču koja je mnoge dirnula – priču o ljubavi, sjećanju i povezanosti koja ne blijedi.

Uspjeh na DarFestu za Mateju je tek početak. Nakon što je publiku osvojila pjesmom ''Ne dam nikom na nas'', trenutačno priprema novu pjesmu koja će uskoro zaploviti radijskim eterom i biti dostupna na svim glazbenim platformama – Spotifyju, Deezeru, Tidalu, Apple Musicu i mnogim drugima.

Svojim iskrenim pristupom i neospornim talentom, Mateja Ištuk potvrđuje da iz Vukovara dolazi novo, autentično glazbeno ime koje glazbu ne samo pjeva, nego je živi – i dijeli iz srca.