Marko Tolja rasprodao Sinatrovo u rekordnom roku pa najavio još jedan datum!

Svake godine naš glazbenik oduševi publiku spojem vrhunske glazbe, elegancije i topline koji su postali zaštitni znak ovog zimskog spektakla

Samo dva tjedna bila su dovoljna da "planu" sve ulaznice za ovogodišnje izdanje omiljenog glazbenog spektakla "Sinatrovo by Marko Tolja" u Stil Eventu.

Uz rasprodan prvi termin 12. prosinca, zbog iznimnog interesa publike dodana je još jedna večer ovog posebnog blagdanskog događaja koji već tradicionalno donosi dašak starog Hollywooda u Zagreb.

Marko Tolja Foto: Jurica Cvitanić/TOP RADIO

"Sinatrovo se uvijek rasproda, ali da ćemo to postići u samo dva tjedna, to stvarno nisam očekivao. Zato se vidimo i drugu večer, u subotu 13. prosinca. Hvala svima koji su već osigurali svoje mjesto u Stil Eventu. Interes je stvarno nevjerojatan, a svi koji nisu stigli po ulaznice za prvu večer sada imaju novu priliku", izjavio je Tolja za TOP RADIO.

Pogledaji ovo Celebrity Slavonac u manje od sat vremena rasprodao novu koncertnu dvoranu u Beogradu, pjevat će pred 15 tisuća ljudi

Kao i svake godine, Tolja i njegov fantastični Septet pripremaju posebnu glazbenu priču koja će spajati nostalgiju, emociju i blagdanski duh:

"Uvijek se trudim da fokus bude na glazbi, tako će biti i ovoga puta, odnosno, oba puta. Repertoar ćemo malo promijeniti, uz Sinatrin opus, imat ćemo i set talijanskih pjesama. Bit će i mojih pjesama, a i božićnih, jer mi sredinom studenoga izlazi božićni EP album."

Marko Tolja - 13 Foto: Hrvoje Banić

Publiku očekuje i poneko iznenađenje:

"Svaku večer imat ću jednog gosta, ali neka imena ostanu tajna", dodaje uz osmijeh.

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević oglasila se na Instagramu nakon skoro godinu dana pa objavila intrigantno pitanje



Osim po vrhunskom vokalu, Marko je poznat i po svojoj eleganciji i pažnji prema detaljima.

"Malo sam u problemu jer se uvijek trudim imati dva outfita na koncertu, a sad ću ih morati imati četiri. Ali to su one slatke brige", našalio se.

"Sinatrovo by Marko Tolja" već je devet godina među najomiljenijim blagdanskim glazbenim događanjima. . Ulaznice za novi termin, 13. prosinca, u prodaji su putem sustava upad.hr.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Nakon djetinjstva u kultu i obiteljske tragedije sreću mu je u život vratila 11 godina mlađa glumica

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Zanimljivosti Čime je šarmantni Vinkovčanin zaludio cijeli Balkan i najveće zvijezde regije?

Pogledaji ovo Celebrity Zaručnik bivše supruge Harisa Džinovića nedavno je dobio dijete s mladom Ukrajinkom?