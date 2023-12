Tony Cetinski iznenadio velikom promjenom na sebi, zahvat kojem se podvrgnuo urodio je plodom!

Tony Cetinski na nastupu u Splitu pokazao je rezultate zahvata presađivanja kose.

Pjevač Tony Cetinski (54) za vikend je nastupio na Adventu u Splitu, gdje je pokazao i rezultate transplantacije kose kojoj se ranije podvrgnuo.

Zahvat je urodio plodom i Tony se sada može ponovno pohvaliti bujnim loknama, kakve je njegovao i na početku karijere, a kako je tada izgledao, prisjetite se u našoj galeriji.

O odluci presađivanja kose pjevač je otvoreno progovorio na društvenim mrežama.

"Već dugo imao sam želju otići na transplantaciju kose i sretan sam što zbog toga nisam morao otputovati izvan granica Lijepe Naše. Iskreno se veselim rezultatima!" objasnio je Tony.

"Idem do kraja sada, rekao sam kad sam stavio, sad ću napraviti onu frizuru kao Don King, onaj boksački menadžer, ili Kramer iz Seinfelda jer meni se odmah kovrča i onda ne znam što ću s njom. Ne volim to feniranje, najsretniji sam bio kad sam imao za ono za brijanje glave", kazao je nakon zahvata u IN magazinu.

Tony je prije dvije godine postao djed.

Pjevačev sin Christian iz prvog braka, koji živi u Berlinu, dobio je djevojčicu Elenu, na koju je nono posebno slab.

"Pa kad ti trči prema meni i viče nono Toto. Lijepo je kad ti dijete od dvije godine da toliko ljubavi, a da ni samo toga nije svjesno. To su predivni momenti", pohvalio se Tony nedavno u IN magazinu, a tom je prilikom najavio i svoj novi album.

Tony za Novu godinu nastupa u Budvi, a u nadolazećoj 2024. čekaju ga dva velika jubileja - 35 godina karijere i 10 godina braka sa suprugom Dubravkom.

