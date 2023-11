Tony Cetinski pokazao rezultate zahvata koji je dugo priželjkivao, sve više izgleda kao na počecima karijere!

Tony Cetinski održao je koncert povodom proslave Dana Grada Trogira, gdje je pokazao rezultate zahvata transplantacije kose.

Zaštitni znak pjevača Tonyja Cetinskog dugi je niz godina bila duga kovrčava kosa.

No kosu je s vremenom odlučio skratiti, a suočio se i s problemom ćelavosti, kojem je prije dvije godine odlučio stati na kraj.

Tony se podvrgnuo zahvatu transplantacije kose, o čemu je i otvoreno progovorio.

"Već dugo imao sam želju otići na transplantaciju kose i sretan sam što zbog toga nisam morao otputovati izvan granica Lijepe Naše. Iskreno se veselim rezultatima!" objasnio je Tony na društvenim mrežama.

"Idem do kraja sada, rekao sam kad sam stavio, sad ću napraviti onu frizuru kao Don King, onaj boksački menadžer, ili Kramer iz Seinfelda jer meni se odmah kovrča i onda ne znam što ću s njom. Ne volim to feniranje, najsretniji sam bio kad sam imao za ono za brijanje glave", kazao je nakon zahvata u IN magazinu.

Sada je na koncertu povodom proslave Dana Grada Trogira Tony pokazao itekako uočljive rezultate zahvata. Njegova kosa sve je bujnija, a vratile su mu se i kovrče pa bi, nastavi li ovako, uskoro opet mogao izgledati kao na počecima svoje karijere, barem što se tiče frizure.

Pjevač je svjestan da se s godinama ipak promijenilo više od njegove frizure, a na to se osvrnuo i tijekom gostovanja u emisiji "Zdravlje na kvadrat".

"Pa, kad vidim sebe i svoju glavu ujutro kad se probudim, mislim - Bože moj, pa nisi imao toliku glavu prije. Kad me u dućanu pitaju treba li mi pomoć da izaberem robu, ja im kažem da meni nema pomoći. Ne možeš ni estetskom kirurgijom popraviti više. Možeš posaditi malo kosice, što sam napravio, i to je to", zaključio je tada Tony.

