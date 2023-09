Tony Cetinski prvi put je objavio snimke s drugog vjenčanja njega i supruge Dubravke, pogledajte kako je sve izgledalo!

Tony Cetinski čestitao je godišnjicu braka supruzi Dubravki uz snimke s njihova vjenčanja.

Pjevač Tony Cetinski u rujnu 2021. godine obnovio je bračne zavjete sa suprugom Dubravkom u Crkvi Navještenja Blažene Djevice Marije u Opatiji.

Pjevač je sada povodom druge godišnjice crkvenog braka s Dubravkom na svojem profilu na Instagramu objavio prve snimke njihovog drugog vjenčanja.

"Sretna nam godišnjica anđele moj. Voli te muž i neka nam i dalje bude blagoslovljen svaki zajednički korak i trenutak", napisao je Tony uz predivan video u kojem je, osim same ceremonije vjenčanja, pokazao i djelić svadbenog slavlja.

Tony i Dubravka prvi put su se vjenčali 2014. godine u kapelici u Las Vegasu.

Zajedno su prošli i kroz teške trenutke, nakon što je Dubravka 2019. pretrpjela moždani udar, o čemu je prvi put progovorila u In Magazinu početkom ove godine.

"U početku je bilo jako teško jer uđete u strah, a strah je zapravo najgori i tu vam je bitna podrška. Ja sam imala podršku svoje majke, svojeg supruga, svoje familije. Stalno nekako razmišljate: 'Evo, sad će se to ponovit! Opet će mi se to desit!' U tim trenucima jednom se morate naljutiti na sve to i reći: 'OK, dosta bi bilo, sad idemo probati maknuti taj strah!", ispričala je Dubravka, a Tony se tada prisjetio tog teškog dana.

"Ja sam čuo da je viknula i kako je viknula, tako je pala. Onda sam ja došao na terasu, vidio da se trese, ona je dobila moždani koji se manifestirao kao 'grand mal', to je ustvari najteži oblik epilepsije, koliko sam ja shvatio. Ne možeš odmah znati što je. Nije bilo svejedno, onda je onako izdahnula, i tu sam tek mislio da je sve gotovo, međutim to je taj proces kad se smiruje i onda je došla nekako sebi", rekao je Tony.

Dubravka je tada utočište pronašla u vjeri.

"Giorgia Palić, moja kuma, i Alan Hržica, kada su čuli od Tonyja da sam u bolnici, poslali su svećenika da se ispovjedim i dobijem bolesničko pomazanje jer je meni to zapravo najbitnije. Od tog sam trenutka i završila u samostanu, u isusovačkom samostanu u Opatiji, tamo volontiram već tri godine, imam svog patera Ignaca Čižmešiju. Kada tamo dođem, zatvorim vrata svjetovnom i onda mogu napokon biti ja", otkrila je Dubravka.

Dubravka je Tonyjeva druga supruga, a sa prvom suprugom Antonelom Butigan pjevač ima sina Christiana.

