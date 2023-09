Ova je ljepotica zbog snimke na kojoj se drogira završila u zatvoru, ali sada uživa u svakom slobodnom trenutku

Kaz Crossley privlačila je sve poglede okupljenih na plaži u šarenom kupaćem kostimu.

Zvijezda reality showa ''Love Island'' Kaz Crossley privlačila je svu pozornost okupljenih na plaži u Španjolskoj. U šarenom kupaćem kostimu s lila trakom na glavi uhvaćena je vještim okom paparazza dok se sunčala pored bazena.

U prvom planu bio je njezin isklesani trbuh, kakav bi svaka žena voljela imati.

Inače, Kaz se proslavila u ''Love Islandu'' 2018. godine, a prije nego što se prijavila u reality, bila je šminkerica. Sada je trenerica fitnesa.

28-godišnja Kaz u showu je upoznala svog dečka Josha Denzela, s kojim je prekinula godinu kasnije, a onda se zaljubila u Thea Campbella, koji je godinu prije također sudjelovao u tom showu. I njihova je veza pukla 2020. godine, a otad se javnosti nije hvalila s novim ljubavnim partnerima.

Iste te godine Kaz je uhićena tijekom odmora u Dubaiju nakon što je njezin bivši partner kojeg je optužila za nasilje objavio videozapis nje na kojem se drogira. Kaz je zatvorsko iskustvo opisala kao stravično i rekla da je uništilo njezino mentalno zdravlje i karijeru. Nakon toga tri mjeseca nije izašla iz kuće zbog tjeskobe, dodala je.

''Situacija s Dubaijem za mene je mnogo dublja od svega što je prikazano u medijima. Upoznala sam tog tipa na Tajlandu i počeli smo se viđati u Marbelli, ali nikad nije bilo ništa ozbiljno. 2020. prije koronavirusa i karantene namjeravala sam otići u Dubai raditi mjesec dana i na kraju sam ostala malo duže jer je taj tip bio tamo i na kraju sam se spetljala s njim'', započela je svoju priču u jednom podcastu.

''U početku je bilo savršeno i tri mjeseca bio je brižna, draga osoba i privuče te ideja o nekome i postaneš sretan. Zajedno smo bili u Dubaiju i polako se otkrilo tko je on zapravo, imao je veliku kontrolu i emocionalno me zlostavljao te nije bio dobar za mene. Ljudi s kojima je bio u blizini dovodili su me u situacije kao na tom videozapisu.''

''Neću sjediti ovdje i govoriti da se nikad prije nisam drogirala. Neću se pretvarati da sam nevina. Imam 28 godina i proputovala sam svijet, bila na festivalima i eksperimentirala sam kao što to rade mladi.''

Kaz je otkrila da je potom odlučila vratiti se u Ujedinjeno Kraljevstvo, ali dok je išla u zračnu luku, otkrila je da joj je neimenovani bivši istrgnuo fotografiju iz putovnice.

''Ja sam odlazila, on je sve moje stvari stavljao u torbe, a ja sam se pakirala. Uzeo je moju putovnicu i iščupao je i zato nisam mogao otići, a bio je Božić i sve što sam željela bilo je otići kući svojoj obitelji.''

Briznuvši u suze, televizijska zvijezda rekla je da je bila zatočena u Dubaiju sve dok prijatelj nije uspio odletjeti u Dubai s novom putovnicom.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Severina fotografijom sa sinom izazvala lavinu bijesnih reakcija: "Koliko ljepote i tuge na jednoj slici!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Anđelka Prpić u jednom od najseksi izdanja dosad pokazala kako izgleda samo četiri mjeseca nakon poroda: "Ti si vatra!"