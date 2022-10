Tony Cetinski gostovao je u emisiji Zdravlje na kvadrat i otkrio kako se osjeća u šestom desetljeću životu i koliko pazi na sebe.

Pjevač Tony Cetinski u novoj je epizodi emisije Zdravlje na kvadrat priznao kako se odlično osjeća u šestom desetljeću, a otkrio je i kako to postiže.

“A ništa, onako, laganini varijanta. Nešto malo radiš, pa se malo odmaraš. Pa paziš što jedeš, pa onda jedno vrijeme ne paziš uopće što jedeš. U našim godinama je poželjno ići dva put na kontrolu cijelog stanja, od krvi do svih organa, i tako da sam moram ići dvaput godišnje", otkrio je Tony i dodao da su nalazi zasad svi super.

Tony je otišao iz Zagreba, put Iste gdje je našao svoj mir.

“Da, sve je puno smirenije, bez stresa! Jedino kad si na selu se zaželiš već treći dan nekog sresti. Onda moraš sjesti u auto i otići do Rovinja. Onda budeš u Rovinju par sati, kavica, ručkić, roditelje obići, pa se opet vratiš u mir”, ispričao je.

A otkrio je i i ode li koji put do brajde, ide li u polje, radi li nešto sa zemljom, oko zemlje?

“To me djed učio. S 13 godina sam već vozio traktor samostalno. On je bio tu iza mene, sjedio na prikolici, ali sam obrađivao polje. To su sve normalne situacije kod mene. Ali, alergičan sam na travu i onda ne mogu baš kositi to”, priznao je Tony.

Istra je poznata po tomu da ima dosta tih biciklističkih staza, biciklističkih ruta. Sjedne li na bicikl?

“Idealna mi je ova kombinacija struje i pedaliranja. Idealna za nas starije u srednjim godinama. A ono, kad je uzbrdo čemu opterećivati kralježnicu. Samo malo stisneš onaj strujni i ide polakše”, našalio se Tony.

Hrani li se u skladu s istarskom kuhinjom?

“Kako da ti objasnim. Ja sam hedonist Istrijan. Žena je Slavonka. Sigurno pazim na prehranu, moš misliti?! Žena pazi. Da nje nema, koja će mi reći “nemoj sad to, nije ti to pametno”, ja bih vjerojatno sve to pojeo”, priznao je Tony.

A evo i koliko se s godinama promijenio.

“Pa kad vidim sebe i svoju glavu ujutro kad se probudim, mislim se Bože moj, pa nisi imao toliku glavu prije. Kad me u dućanu pitaju, je li vam treba pomoć, znaš ono da izabereš neku robu, ja im kažem da meni nema pomoći. Ne možeš niti estetskom kirurgijom popraviti više. Možeš posaditi malo kosice što sam napravio i to je to”, zaključio je Tony.

Ali ono u duši?

“E to je najbitnije. Taj duševni mir! Više medije zanima presađivanje kose nego zadnji singl. Hoću reći: Ljudi gledaju tu vanjštinu, ali ti ako si iznutra čist, ta vanjština ti se čini besmislenom. Mislim, lijepo je napraviti nešto da se čovjek osjeća malo bolje, da sakrije te godine, ali opet s druge strane ljudima stoje te godine. Mene nikad nije smetalo ako neko ima te bore, ali zavisi kako ih nosiš”, smatra pjevač.

