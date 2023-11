Cetinski otkrio detalje o duetu s mostarskim slavujem kojeg uspoređuju s Čolićem, a evo i što misli o uspjehu Aleksandre Prijović!

Vodimo vas u Trogir na nezaboravan koncert Tonyja Cetinskog. Jedna od najvećih glazbenih zvijezda na ovim prostorima je našem Gordanu Vasilju progovorila o bezuvjetnoj ljubavi sa suprugom Dubravkom, s kojom će u siječnju proslaviti 10. godišnjiicu braka. Otkriva i kako se snašao u ulozi djeda, ali i sve o duetu s Adijem Šošom, ali i kako komentira fenomen Aleksandre Prijović.

Glavni trogirski trg bio je pretijesan za sve koji su željeli uživati u spektakularnom koncertu Tonija Cetinskog povodom dana grada. Nekoliko tisuća romantičnih duša uživalo je u bezvremenskim hitovima jednog od naših najpopularnijih pjevača.

Uspješnu 2023. će ispratiti silvestarskim nastupom u Budvi, a u 2024. ga očekuju dva velika jubileja, proslava 35 godina karijere i 10 godina braka sa suprugom Dubravkom.



''17. siječnja će biti 10 godina braka. E vidiš, dobro si me podsjetio. Morat ću se malo pripremiti bolje, bliži se i taj dan.'', rekao je Tony.

Ono što je ovaj poznati par proživio prije četiri godine, kada je Dubravka doživjela moždani udar, ostat će zauvijek urezano u njihov život, a bolne su trenutke ljubavlju i molitvom pretvorili u iskustvo kojim žele pomoći drugima.



''Kad ti osjećaš suprugu i ona tebe kao dvije kolone koje drže tu voltu koja bi se nazvala životom. Naravno da život ima uspona i padova, ali kad ste cijelo vrijeme u takvoj vezi i kad imate tako veliku podršku i poštovanje jedno prema drugome, onda je sve nekako lakše.''

Preseljenje u Istru promijenilo je, kaže, njihov život nabolje. Pola vremena provode u selu Radetići, a pola kod njegovih u Rovinju.



''Selo je fenomenalno. Na selu se čovjek odmori, nakon tri dana već imaš pune baterije i ideš opet među ljude. Dobro je imati malo neki odmak za pobjeći od vreve.'', kaže.

Poznati 54-godišnjak je prije dvije godine postao djed. Pjevačev sin Christian iz prvog braka, koji živi u Berlinu, dobio je djevojčicu Elenu, na koju je nono posebno slab.



''Pa kad ti trči prema meni i viče nono Toto. Lijepo je kad ti dijete od dvije godine da toliko ljubavi, a da ni sama nije svjesna. To su predivni momenti.''

A jedna od najvećih glazbenih zvijezda na ovim prostorima ima spreman novi album na kojem će se naći i dugoiščekivani duet s mostarskim slavujem Adijem Šošom, s kojim se, zanimljivo, još nije upoznao. Naime, jedan je svoje dionice snimio u Zagrebu, a drugi u Sarajevu.



''Malo se oduljilo snimanje spota, to smo dali umjetnoj inteligenciji da slaže, tako da je bilo malo složeno, nije bilo jednostavno iako se čini da samo zadaš pa će ona učiniti za sebe, nije baš tako. I onda kako smo malo zakasnili s montiranjem i sa svime, onda je sad došlo doba kad idu božićne pjesmice, a taj duet nije baš božićni pa ćemo ga onda izbaciti početkom sljedeće godine, ali isplati se čekati. Pjesma je odlična i Adi je odličan.'', rekao je Tony.

Na mnogobrojne komentare da s godinama sve više nalikuje na oca Mirka, Cetinski odgovara.



''Ja sam neki dan gledao svoje stare fotografije sa svojim djedom koji me vodio svugdje. Znači, ja i djed (otac od oca) smo bili nerazdvojni i najviše na njega sličim, znači identični smo. Na svog djeda sličim, a ne na oca ha ha.'', kaže.

A nakon transplantacije kose, Tony ponovno nosi blage kovrče kao i na početku karijere.



''Sad kad su me već nagovorili da to napravim, onda ću pustiti kosu pa da vidim do kad ću izdržat, ali najradije bih se ošišao na kratko, to mi je najpraktičnije, nekako se tako najbolje osjećam.''

Miljenik publike za kraj nam je komentirao fenomen Aleksandre Prijović.



''Ma možemo samo čestitati curi i poželjeti joj da je zdravlje posluži i da odradi tih pet arena. Mi moramo imati svoj kvalitetan odgovor u smislu kvalitetne glazbe i potrudit se da i mi imamo pet arena.''

Sve što možemo dodati je - slažemo se s Tonyjem.

