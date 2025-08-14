Tko je najbogatija Bosanka? Od opkoljenog Sarajeva došla je do nezamislivog luksuza

Sanela Diana Jenkins filantropkinja je čije se bogatstvo procjenjuje na troznamenkastu cifru.

Sanela Diana Jenkins, rođena kao Sanela Dijana Ćatić 1973. godine u Sarajevu, danas je sinonim za uspjeh, luksuz i humanost.

Ova poduzetnica, filantropkinja i medijska ličnost prošla je nevjerojatan put – od ratne izbjeglice do žene čije se bogatstvo procjenjuje na oko 300 milijuna dolara.

Sanela Diana Jenkins - 1 Foto: Instagram

Opsada Sarajeva obilježila joj je mladost, a posebno tragičan gubitak mlađeg brata Irnisa, ubijenog nekoliko dana prije Daytona. Sanela je izbjegla u Hrvatsku, a potom u London, gdje je završila studij računalnih znanosti i ekonomije na City Universityju.

Nakon studija, u Londonu je postala suvlasnica luksuzne linije kupaćih kostima Melissa Odabash, omiljene među svjetskim zvijezdama. Godine 2009. seli u Kaliforniju i pokreće Neuro Drinks – liniju funkcionalnih napitaka koja je ubrzo stekla globalnu prepoznatljivost. Uz to vodi i glazbenu izdavačku kuću D Empire Entertainment.

Sanela Diana Jenkins - 3 Foto: Instagram

Sanela je poznata po velikim filantropskim akcijama. Osnovala je Irnis Ćatić Foundation u čast pokojnog brata, koja pomaže Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Na UCLA sveučilištu pokrenula je Human Rights Project, prvu zapadnu kliniku za međunarodno pravo i ljudska prava. Pomagala je i Haitiju nakon potresa, u suradnji s glumcem Seanom Pennom, a aktivna je i u brojnim globalnim humanitarnim inicijativama.

Široj javnosti izvan poslovnih i humanitarnih krugova postala je poznata 2022. godine kada se pridružila reality showu The Real Housewives of Beverly Hills. Iako se u showu zadržala samo jednu sezonu, ostavila je upečatljiv trag.

Sanela Diana Jenkins - 6 Foto: Instagram

Bila je u braku s bankarom Rogerom Jenkinsom od 1999. do 2011., s kojim ima dvoje djece. Trenutno je u vezi s glazbenikom Asherom Monroeom, s kojim ima kćer rođenu 2023. godine, a rodila ju je sa svojih 50 godina.

Sanela Diana Jenkins - 5 Foto: Instagram

Sanela je ljetovala u Hrvatskoj 2019. godine, a tada je odradila i ekskluzivni intervju za IN magazin.

Iako već više od 30 godina živi u inozemstvu, još uvijek dobro govori jezik.

''Ovdje dolazim svake godine otkako je rat završio. Moja djeca sad bolje govore nego ja. Meni se malo izgubio književni, više je ulični'', objasnila je.

Sanela Jenkins (Foto: Dnevnik.hr) - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Iz ovog dijela svijeta u Americi joj nedostaje samo jedna stvar.

''Ovi dijelovi svijeta imaju jednu stvar koju Amerika nema, ovi dijelovi imaju dušu'', rekla je.

Sanela Jenkins (Foto: Dnevnik.hr) - 2 Foto: DNEVNIK.hr

