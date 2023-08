Najpoznatija Bosanka na svijetu rodila u 51. godini, njezina životna priča je jako zanimljiva, kao i procjena bogastva koje posjeduje

Američka zvijezda bosanskohercegovačkih korijena Sanela Diana Jenkins rodila je svoje treće dijete, a sretne vijesti potvrdila je objavom na Instagramu.

Američka reality zvijezda bosanskohercegovačkih korijena Sanela Diana Jenkins rodila je svoje treće dijete u 51. godini. Sretne vijesti potvrdila je fotografijom iz bolnice na svom Instagram profilu.

"Dobrodošla na svijet, naša slatka djevojčice. Upoznajte Elodie Mae Book. Rođena je 8. kolovoza 2023.", napisala je Sanela.

Vijest o njenoj trudnoći podijelili su američki mediji u prosincu prošle godine.

Poduzetnica je morala mirovati na početku trudnoće zbog prethodnih zdravstvenih problema, a sa zaručnikom Asherom Monroeom Sanela otprije ima kći Eliyanah koju je rodila prije dvije godine, a iz braka s bivšim suprugom Rogerom Jenkinsom ima sina Innisa i kćer Eneyu.

Inače, Sanela se proslavila showu ''The Real Housewifes'', a iz svoje domovine pobjegla je tijekom opsade Sarajeva. Najprije je otišla u Split, a zatim u London, gdje je upisala studij ekonomije i informatike. Rođena je kao Sanela Ćatić u Alipašinom Polju, nedaleko od Sarajeva.

Na fakultetu je upoznala 14 godina starijeg Rogera Jenkinsa za kojeg se udala 1999. Nakon deset godina braka tijekom razvoda je dobila pola njegova imetka u iznosu od 150 milijuna dolara.

''Hoće li mi uzeti polovicu novca? Naravno. Bez nje ne bih imao uspjeh koji imam. Volim Dajanu i divim joj se kao majci, poslovnoj ženi i kao briljantnoj ženi. Nastavili smo dalje i izuzetno smo zadovoljni svime što imamo. Dajana će uvijek biti veoma sretan dio mog života'', rekao je u vrijeme rastave Roger za svjetske medije.

Trenutno se procjenjuje da je njezino bogatstvo vrijedno više od 300 milijuna eura.

Njezin brat Irnis poginuo je kada je imao samo 21 godinu, a za njega je osnovala zakladu Sanela Diana Jenkins Foundation for Bosnia and Herzegovina. Za to je dobila nagradu čiji su ponosni vlasnici i Bono Vox te Nelson Mandela.

2019. godine Sanela je ljetovala u Hrvatskoj, a tada je odradila i ekskluzivni intervju za In magazin.



Iako već 26 godina živi u inozemstvu, još uvijek dobro govori jezik.

''Ovdje dolazim svake godine otkako je rat završio. Moja djeca ga sad bolje govore nego ja. Meni se malo izgubio književni, više je ulični'', objasnila je.

Iz ovog dijela svijeta u Americi joj nedostaje samo jedna stvar.

''Ovi dijelovi svijeta imaju jednu stvar koju Amerika nema – ovi dijelovi imaju dušu'', rekla je.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity ''Ubijena je, na Sljemenu je, nalazi se na stazi 9!'' Sestra nestale Marijane iz Big Brothera šokirala objavom

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Ella Dvornik pokazala kako se zabavlja kod majke na Braču nakon objave o razvodu: "Neka ljudi vide da nešto radiš, da učiš!''