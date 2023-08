''Ubijena je, na Sljemenu je, nalazi se na stazi 9!'' Sestra nestale Marijane iz Big Brothera šokirala objavom

Sestra nestale Marijane Seifert Maja Kovačević javila se u emisiju uživo i kroz suze otkrila da je njezina sestra ubijena, a jezive informacije o tome što se dogodilo lede krv u žilama.

Sestra nestale Marijane Seifert posljednjim je istupom u javnosti sledila krv u žilama. Maja Kovačević uključila se u emisiju uživo na Pink televiziji jedan sat poslije ponoći i izjavila da je dobila informaciju i dokaze da je njezina sestra ubijena.

Tijekom emisije ''Narod pita'' na TV Pink Maja se uključila preko telefona, a svi u studiju ostali su u šoku.

"Maja Kovačević ovdje, htjela sam ispričati istinu za svoju sestru", rekla je Maja i ubrzo zaplakala, jedva govoreći.

''Moja sestra nije se ubila, nije se ubila. Nalazi se na stazi 9, dvojica su je vukla niz padinu 30 minuta. Moram se prvo smiriti... Nakon rođendana na kojem je bila posvađala se s dečkom, kojeg je udarila i otišla. On je krenuo za njom, udario je nekim alatom u glavu, zvao je čovjeka i njih troje su se zaputili ka Sljemenu. Na Sljemenu su je dovršili, ubili su je kada su je vukli niz padinu. Dokumenti su namješteni, čovjek koji je plaćen da je ubije ostavio je njezine dokumente na mostu da bi izgledalo kao da se ubila. Ispričavam se gostima, ne želim sudjelovati u tome'', rekla je Maja dok su voditeljica Ivana Šopić i gosti ostali zatečeni i šokirani.

''Molim ljude za pomoć da se moja sestra nađe, da je moja obitelj sahrani jer se nije ubila, već je ubijena'', rekla je Maja.

''Jesu li to sve pouzdane informacije?'' upitala je Ivana.

''Ja sam došla do ovih informacija prije sat i pol. Ti ljudi bili su uključeni u slučaj Mateja Periša, a od tog čovjeka koji je pomogao da se sakriju tragovi prijatelj je potvrdio. Prema mom saznanju, njegova je obitelj zaštićena. Moju su sestru tražili jako malo, moja mama slala je dopise policije, no nikada nije dobila odgovor. Došla sam do istine i molim da ljudi pomognu u potrazi. Staza broj 9'', rekla je Maja.

''Čuli su milijuni, drži se. Teško nam je svima palo ovo uključenje, nadam se da ćete saznati istinu i da će svatko biti gdje mu je mjesto'', rekla je Ivana.

''Saznala sam da su oni jako zaštićeni, da se skrivaju informacije. Mi nikada nismo vidjeli kamere, informacije, Sve molim za pomoć. Želim pokopati sestru i da nađe svoj mir'', rekla je Maja.

''Jedino su srpske novine pokrenule, tek nakon vaše izjave koje sam vama dala, tek su me tada pozvale. Ljudi bi za bilo koju drugu osobu jezero presušili. Ljudi moji, trebam pomoć da se moja sestra nađe, moja sestra nije se ubila, moja je sestra ubijena'', završila je Maja.

Majine navode provjerili smo sa zagrebačkom policijom, iz koje su poručili da se za svim osobama koje se vode kao nestale traga s maksimalnim mogućim intenzitetom te da se detalji istrage ne mogu komentirati prije njezina završetka.

Maja je u na TV-u Pink sudjelovala i u reality showu ''Zadruga'', a tijekom izolacije je saznala da joj je umro i otac, koji je do posljednjeg dana tragao za Marijanom.

Podsjetimo, Marijana Seifert nestala je u noći 26. travnja 2022. kada je otišla iz doma na Savici u Zagrebu, gdje je živjela s obitelji, a nestanak je policiji prijavio njezin suprug Karlo Seifert. Na Mostu mladosti slučajni je prolaznik u zoru pronašao njezinu torbicu s dokumentima i mobitelom, a unatoč silnoj potrazi još nije pronađena. U trenutku nestanka bila je odjevena u kratku majicu boje senfa, crnu sportsku jaknu, tajice crne boje s bijelo-crvenom crtom i svijetle tenisice.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Bivši član benda za kojim su ludjele tinejdžerice diljem svijeta uživao na Hvaru: ''Rekli su da nam dolazi jedan celebrity...''

1/42 >> Pogledaji ovu galeriju +37 Celebrity Marko Grubnić pozirao u kupaćem i pokazao isklesano tijelo, a posebno zanimljiv komentar uputila mu je Maja Šuput!