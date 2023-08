Bivši član benda za kojim su ludjele tinejdžerice diljem svijeta uživao na Hvaru: ''Rekli su da nam dolazi jedan celebrity...''

Bivši član One Directiona Niall Horan kratko je posjetio Hrvatsku, a bio je i u restoranu čija je vlasnica fotografije s njim odmah podijelila na TikToku.

Hrvatskoj obali danas ne može odoljeti sve više poznatih osoba, a osim brojnih ljepotica i sportskih zvijezda koje su viđene u našim morskim gradovima, sada je tu bio i jedan svjetski slavan pjevač.

Naime, otok Hvar posjetio je Niall Horan, bivši član popularnog boy benda One Direction. Niall je na Hvaru posjetio restoran Don Quijote, čija je vlasnica podijelila iskustvo upoznavanja pjevača s pratiteljima na TikToku, a oduševljenje nije mogla sakriti.

''Prošli tjedan rekli su mi da nam u restoran dolazi jedan celebrity, nisu rekli koji, samo su zatražili stol s malo više privatnosti. Večer je bila stvarno predivna, s predivnim zalaskom sunca, a na kraju se ispostavilo da je to Niall Horan iz One Directiona'', rekla je Petra na videozapisu.

Osobine koje su mu svi oduvijek pripisivali, Petra je sada potvrdila i na videozapisu.

''Momak je tako simpatičan, skroman, prizeman i stvarno smo se svi oduševili'', rekla je i na kraju videozapisa objavila fotografije s njim.

Obožavateljice ovog benda, koji je i dalje jedan od najpopularnijih iako već godinama zajedno ne nastupaju, odmah su se počele javljati u komentarima.

''Ja bih umrla'', ''Tako blizu, a tako daleko'', ''Ajmeeeeeee'', ''Haaalooo!!! Pa kaaad?!'', pisali su oduševljeni fanovi koji su konačno dočekali da i netko iz tog benda posjeti Hrvatsku.

Podsjetimo, Niall Horan od 2010. do 2016. godine bio je član benda One Direction zajedno s kolegama Harryjem Stylesom, Liamom Payneom, Zaynom Malikom i Louisom Tomlinsonom. Tada tinejdžeri bili su glavna svjetska senzacija, a za njima su ludjele djevojke diljem svijeta. Iako već godinama ne nastupaju zajedno, One Direction i dalje slovi za jedan od najpopularnijih bendova, a mnogi se i dalje nadaju kako će se dečki opet spojiti za zajedničku turneju.

Nakon raspada svi su krenuli svojim glazbenim putem, pa tako i Niall, koji je od odlaska iz benda izdao tri samostalna albuma.

