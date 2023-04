Fanovi mega popularnog boy benda nadali su se da će jedan voditelj napraviti čudo, ali planovi su se promijenili

Kružile su informacije kako će se popularni članovi boy benda One Direction ponovno spojiti, ali ta je priča ipak propala.

Žao nam je Directioneri, ali okupljanje ovog slavnog benda ipak se neće dogoditi u ''The Late Late Show with James Corden'', piše CNN.

Posljednja epizoda showa Jamesa Cordena zakazana je za 27. travnja, a bilo je izvještaja da će se bivši boy band One Direction okupiti kako bi se oprostio od svog prijatelja od njegova slavnog talk showa.

Njihovi fanovi diljem svijeta odmah su se razveselili na mogućnost da će Harryja Stylesa, Zayna Malika, Nialla Horana, Louisa Tomlinsona i Liama Paynea ponovno gledati zajedno, ali objava na Twitter računu showa je to opovrgnula.

"Nitko ne voli dečke više od nas... ali ova priča jednostavno nije istinita", stoji u njihovoj objavi.

"Ono što je istina jest da imamo apsolutno briljantno finale od 2 sata planirano za proslavu 8 godina #LateLateShowa u 22 sata 27. travnja."

Nobody loves the boys more than us … but this story just isn’t true.



What is true is we’ve got an absolutely brilliant 2 hour finale planned to celebrate 8 years of #LateLateShow at 10pm on April 27th. pic.twitter.com/Vyj75eB5qz