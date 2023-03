Pjevač iz megapopularnog benda šokirao je novim izgledom lica, svi se pitaju što mu je ovo trebalo?

Bivši član benda One Direction Liam Payne u posljednje vrijeme šokira svojim izgledom, a njegovi brojni obožavatelji diljem svijeta više ne prepoznaju svog idola.

Bivši član mega popularnog benda One Direction Liam Payne iz mjeseca u mjesec šokira svoje fanove novim izgledom, a nove fotografije ove zvijezde ukazuju na to da se, iako ima tek 29 godina, podvrgnuo estetskim operacijama koje su mu promijenila izgled lica.

"Uopće nije loše izgledao ranije, zapravo bio je jako sladak. Sad ima vilicu kojom može da isječe kruh", rekao je plastični kirurg Ramtin Kasir za "Page Six".

Kirurg je gledao Liamove fotografije s premijere filma na kojoj je prisustvovao, a britanski pjevač osim izgleda lica vidno je promijenio i tijelo te je sada mršaviji nego inače.

Plastični kirurzi koji su razmatrali njegove fotografije rekli su da transformacija njegova lica nije samo posljedica upotrebe filera za oblikovanje brade već je najvjerojatnije rađen i zahvat uklanjanja masti iz lica, ali i vilični implatat kako bi se dobio oštar i definiran izgled.

Liam je inače uvijek imao oblo lice te bucmastije obraze koje su njegovi fanovi obožavali, ali ovaj pjevač s vremenom je promijenio svoju osobnost i izgled te ga brojni fanovi više ni ne prepoznaju. Zbog oštre vilice našao se i na meti kritika korisnika Twittera koji su pisali sljedeće komentare.

"K'o je kockasti gospodin", "Sve razumijem, ali ne razumijem kad je netko zaista simpatičan, a onda se unakazi. Zbog čega?", "Ljudi, idite na terapiju na vrijeme da ne biste sebe ovako unakazili", "Najtužnije od svega je što je mislio da ne izgleda dobro", neki su od komentara.

Liam Payne at Louis Tomlinson’s "All Of Those Voices" UK premiere. https://t.co/hHFMb81Jp6