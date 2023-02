Pjevač uhvaćen poslije burne, pijane noći, pridržavao se za djevojku, a njezin izraz lice sve govori!

Paprazzi su Liama Paynea snimili nakon izlaska u Londonu, koji je za njega bio čini se, poprilično naporan.

Britanski glazbenik Liam Payne tulumario je nakon dodjele nagrade BAFTA u Londonu, sve do jutarnjih sati kada su ga snimili paparazzi pri izlasku iz jednog noćnog kluba.

Pogledaj i ovo Doživio čudne stvari Pogledajte luksuzno zdanje kojeg se slavni pjevač jedva riješio, bio je uvjeren da je kuća ukleta

Bivša 29-godišnja zvijezda One Directiona pritom se čvrsto držala za svoju 23-godišnju djevojku Kate Cassidy. Mučila ga je ravnoteža, a izraz lica odao je kako je iza njega poprilično burna noć i pokoja čašica previše. Katein izraz lica pritom nije bio oduševljen i činilo se kako jedva čeka da ih vozač odveze kući.

Par je vijest o vezi otkrio na društvenim mrežama krajem prošle godine, a u posljednje se vrijeme sve češće pojavljuju u javnosti.

Liam je 2021. godine raskinuo zaruke s manekenkom Mayom Henry, a iza njega je i neuspjela veza s pjevačicom Cheryl Cole, s kojom ima sina. Vezu su prekinuli 2018. godine nakon što su zajedno proveli dvije i pol godine i dobili sina Beara, nad kojim dijele skrbništvo. Par je ostao u dobrim odnosima, ali detalje su vješto krili.

"Cheryl je doslovno najbolja osoba s kojom možete dijeliti roditeljske obveze. Bez stresa, jako je opuštena i puno vremena provodimo na FaceTimeu. I to je jako lijepo, bliži smo nego ikada prije", izjavio je Liam u rijetkom intervjuu za Daily Mail.

Cheryl i Liam vezu su započeli 2015. godine, a upoznali su se još 2008. godine. Cherly je imala 24 godine, kada se tada 14-godišnji Liam pojavio ispred nje dok je sjedila u žiriju jednog talent showa i pokazao joj prve simpatije, a ni ona nije krila koliko ju već tada bio impresionirao izvevši pjesmu "Fly Me To The Moon".

"Sviđaš mi se, mislim da si stvarno sladak", otvoreno mu je poručila Cheryl.

Kamera je tada bila uhvatila trenutak u kojem joj je namignuo, no nitko nije mogao zamisliti da će nekoliko godina kasnije biti zajedno i dobiti dijete.

