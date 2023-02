U 56. izgleda mlađe nego prije 10 godina! Pogledajte transformaciju zbog koje je i njegova prezgodna djevojka pala u drugi plan

David Guetta i Jessica Ledon pokazali su impresivna tijela na plaži u Miamiju, gdje su ih snimili paparazzi.

Slavni francuski DJ David Guetta i njegova djevojka Jessica Ledon uživali su na plaži u Miamiju, gdje su ih uhvatili paparazzi koji ih prate u stopu, otkako se šuškalo da je njihovoj ljubavi došao kraj.

No 55-godišnji David i 31-godišnja Jessica djeluju zaljubljenije no ikad prije, barem ako je suditi prema najnovijim fotografijama. Mlađahna ljepotica pritom je na plaži pokazala dojmljivu figuru u bijelom badiću, a on je sve impresionirao isklesanim torzom.

Poznato je da je Guetta veliki zaljubljenih u sportove i da slobodno vrijeme najčešće provodi surfajući, igrajući tenis i vježbajući jogu, a fitness-trenerica Alex Parren tvrdi kako upravo tim aktivnostima duguje definirane mišiće, ali i mladolik izgled.

"Surfanje jača trbušne mišiće i pospješuje ravnotežu, tenis poboljšava brzinu i snagu, a joga pomaže u održavanju mladolikosti", objasnila je trenerica za Daily Mail.

Zanimljivo je da je prije nekoliko godina koristio fotošop kako bi izgledao mišićavije na Instagramu, no sada su paparazzo fotke potvrdile da se više ne treba uređivati.

David je u intervju za Ask Men 2017. godine objasnio i kako uspijeva pronaći vremena za vježbanje uz svoj prenatrpani raspored.

"Probudim se, doručkujem, odem u teretanu, ručam i onda započinjem s poslom. Nakon nastupa odmah idem spavati i ne tulumarim", objasnio je te je istaknuo kako se trudi zadržati svoju rutinu gdje god se nalazi.

"Moj je cilj tjelesna rekompozicija. To znači da želim zadržati svoju težinu i masnoće zamijeniti mišićnom masom. Ne pokušavam postati velik, samo želim biti jači i imati definirane mišiće", kazao je tada, a čini se da mu je to sada i uspjelo.

O prekidu Davida i Jessice počelo se pričati u listopadu prošle godine i navodno je svatko bio otišao svojim putem, a od početaka njihove veze šuškalo se kako je upravo Jessica bila uzrok raspada Davidova braka s bivšom suprugom Cathy Lobe, s kojom ima sina Elvisa i kćer Angie.

Činilo se kako Davidova i Jessicina ljubav iz godine u godinu postaje sve veća i da im razlika od 24 godine ne predstavlja nikakav problem, no njima blizak izvor potvrdio je tada kako smatraju da više nisu jedno za drugo. Ipak, očito su promijenili mišljenje i odlučili nastaviti svoju sedmogodišnju vezu.

Prije godinu dana objavljeno je kako je David svojoj ljepotici poklonio prsten obećanja umjesto zaručničkog prstena jer više ne vjeruje u brak. On se, naime, od svoje supruge Cathy Lobe sporazumno razveo 2014. godine nakon 22 godine braka, a prsten koji je dao Jessici simbolizirao je njegovu ljubav i predanost njoj. Glasine o zarukama pojavile su se 2018. godine nakon što je na Jessicinoj ruci uočen blistavi dijamant.

