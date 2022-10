Šuškalo se da je zbog ove 24 godine mlađe ljepotice ostavio ženu, a sad su ipak shvatili jednu stvar i sve šokirali!

David Guetta i Jessica Ledon prekinuli su ljubavnu vezu nakon što su navodno shvatili kako ipak nisu jedno za drugo.

Jedan od najpopularnijih DJ-eva današnjice David Guetta i njegova djevojka, glumica Jessica Ledon prekinuli su ljubavnu vezu nakon sedam godina i šokirali obožavatelje koji tako nešto nisu nimalo očekivali.

54-godišnji David i 30-godišnja Jessica bili su zajedno od 2015. godine, no prošlog mjeseca par je odlučio da je njihovoj ljubavi došao kraj. Navodno je svatko otišao svojim putem nakon sedam sretnih godina, a od početaka njihove veze šuškalo se kako je upravo Jessica bila uzrok raspada Davidova braka s bivšom suprugom Cathy Lobe, s kojom ima sina Elvisa i kćer Angie.

Činilo se kako Davidova i Jessicina ljubav iz godine u godine postaju sve veća i da im razlika od 24 godine ne predstavlja nikakav problem, no njima blizak izvor potvrdio je kako smatraju da više nisu jedno za drugo.

"David se udaljio od Jess i njihovi životni stilovi jednostavno više nisu bili kompatibilni. On je morao biti na Ibizi preko ljeta zbog svoje tamošnje rezidencije, dok je ona bila u Americi. Imaju toliko zajedničke povijesti da smo svi oko njih mislili da su stvoreni jedno za drugo, ali nije tako ispalo. Nisu u potpunosti prekinuli kontakt pa se neki od nas nadaju da će se stvari popraviti. Prava je šteta jer su bili sjajan par, ali on si ne dopušta da se previše opterećuje oko takvih stvari", rekao je izvor za The Sun.

Jessica je na Instagramu podijelila zagonetnu objavu kojom je potvrdila vijest o prekidu i time sve šokirala.

"Ulazimo u novu eru i to bez pardona i puno uvjerenja", napisala je uz kratki video koji je objavila, a u kojem dobro raspoložena uživa u jednom baru.

Prije godinu dana objavljeno je kako je David svojoj ljepotici poklonio prsten obećanja umjesto zaručničkog prstena jer više ne vjeruje u brak. On se, naime, od svoje supruge Cathy Lobe sporazumno razveo 2014. godine nakon 22 godine braka u kojem su dobili sina Elvisa i kćer Angie, a prsten koji je bio dao Jessici simbolizirao je njegovu ljubav i predanost njoj. Glasine o zarukama pojavile su se 2018. godine nakon što je na Jessicinoj ruci uočen blistavi dijamant koji je ona ponosno nosila sve do nedavno.

