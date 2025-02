Konklava odnio glavnu nagradu, a u ulozi najboljeg glumca veliko iznenađenje

Triler "Konklava" osvojio je u nedelju glavnu nagradu ceha holivudskih glumaca (SAG), a Timothee Chalamet, u ulozi Boba Dylana, postao je iznenađujući pobjednik u kategoriji najboljeg glumca, na zadnjoj velikoj ceremoniji uoči dodjele Oscara sljedećeg vikenda.

Glumačka postava "Konklave" koju čine Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow i Isabella Rossellini osvojila je nagradu za najbolji filmski ansambl na dodjeli nagrada SAG, svečanosti koja se prenosila uživo na Netflixu.

Film govori o tajnim spletkama u Vatikanu prilikom izbora izmišljenog pape.

Fiennes je u ime glumačke ekipe govorio o potrebi za zajednicama koje pružaju potporu, kako u snimanju filmova tako imu životu, dok je primao kip SAG-a na pozornici u centru Los Angelesa.

"Prepoznajemo vrhunsku važnost (zajednice) u našem radu i u svijetu", rekao je Fiennes. "To je ono što večeras slavimo".

"Konklava" je dobila nagradu u trenutku dok je stvarni Papa, 88-godišnji papa Franjo, u kritičnom stanju s dvostrukom upalom pluća.

Talijanska glumica Rossellini poželjela mu je sve najbolje tijekom i nakon ceremonije.

"Jako smo, jako zabrinuti za našeg papu", rekla je novinarima nakon dodjela nagrada SAG-a. "Volimo ovog papu".

Pobjeda "Konklave" signalizirala je da bi film mogao osvojiti prestižnu nagradu za najbolji film na dodjeli Oscara 2. ožujka.

Članovi sindikata glumaca SAG-AFTRA biraju pobjednike SAG-a, a glumci čine najveće glasačko tijelo za Oscara.

Utrka za najbolji film na dodjeli Oscara ove je godine neizvjesna.

Dok je "Konklava" također osvojila glavnu nagradu na britanskim BAFTA nagradama, veliki trofeji holivudskih producenata i redatelja pripali su "Anori", drami o seksualnoj radnici koja se udaje za sina ruskog oligarha.

Chalamet je dobio nagradu SAG za najboljeg filmskog glumca za ulogu mladog Dylana koji stiže u New York kako bi pokušao uspjeti u glazbi u filmu "Potpuni neznanac".

Ishod je udarac za Adriena Brodyja, koji je ranije tijekom sezone osvojio nekoliko glumačkih trofeja za ulogu imigranta i arhitekta u filmu "Brutalist".

29-godišnji Chalamet je rekao da je "uložio sve što je imao" u portretiranje Dylana.

Demi Moore nagrađena je kao najbolja filmska glumica za ulogu slavne osobe koja blijedi u potrazi za izvorom mladosti u filmu "Supstanca".

Nagrade za sporednog glumca i glumicu dobili su Kieran Culkin za "Stvarna bol" i Zoe Saldana za "Emilia Perez".

Glumci FX-ovog "Shogun", priče o političkim spletkama u carskom Japanu, proglašeni su najboljim televizijskim ansamblom u drami.

"Only Murders in the Building" osvojio je nagradu za najbolji ansambl u humorističnoj seriji za zvijezde među kojima su Selena Gomez, Martin Short i Steve Martin.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Morala je isključiti komentare! Snimka najseksi novinarke u badiću potaknula je lavinu reakcija

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Nikad mršavije holivudske zvijezde: Je li za ove prizore kriv kontroverzni lijek?