Tko je nasljednik modnog carstva osumnjičen za ubojstvo oca?

Istražili smo tko su djeca preminulog osnivača Manga, Isaka Andica, od kojih je sin Jonathan Andic osumnjičen za očevu smrt.

Španjolska policija vodi istragu zbog mogućeg ubojstva nakon što je osnivač trgovine Mango Isak Andic 14. prosinca 2024. poginuo u padu s litice tijekom planinarenja u masivu Montserrata kraj Barcelone.

Njegov sin Jonathan Andic (44), koji je bio s ocem na stazi, službeno je pod istragom (status osumnjičenika) zbog sumnje na moguće ubojstvo. Istraga je pod sudskom tajnom, izravnih dokaza protiv Jonathana trenutačno nema, ali se provjeravaju kontradiktornosti u iskazima i sadržaj njegova mobitela. Više pročitajte OVDJE.

Isak Andic - 3 Foto: Profimedia

Kako je priča počela?

Smrt je isprva tretirana kao nesretan slučaj na, prema lokalnim medijima, nije osobito opasnoj dionici staze. No, u rujnu 2025. sud je Jonathanu promijenio status iz svjedoka u osumnjičenika te je otvorena istraga mogućeg kaznenog djela ubojstva. Policija i pravosuđe Katalonije ne komentiraju detalje zbog tajnosti postupka.

Isak Andic Foto: Profimedia

U priopćenju obitelji stoji da se neće javno oglašavati o smrti Isaka Andica dok traje istraga, ali da vjeruju kako će postupak potvrditi Jonathanovu nevinost. Isto prenose i međunarodne agencije i španjolski mediji.

Tko su Andicova djeca i kako je posložena ostavština?

Nakon očeve smrti, troje djece preuzelo je obiteljsku strukturu vlasništva i upravljanja:

Jonathan Andic postao je potpredsjednik (vice-chairman) Upravnog odbora Manga. Jonathan vodi i obiteljske holdinge Mango MNG Holding SAU i Punta Na Holding SA. U lipnju 2025. povukao se iz operativne uloge direktora linije Mango Man kako bi se fokusirao na upravljanje imovinom.

Isak Andic sa sinom Jonathanom Foto: Profimedia

Judith Andic (41) potpredsjednica je Mango MNG Holding SAU i ovlaštenica u Punta Na. Karijeru je gradila unutar brenda, a posljednjih godina bavi se asset managementom.

Sarah Andic (28) potpredsjednica je Mango MNG Holding SAU, tajnica Punta Na Holding SA, sa zaduženjem za nekretnine.

Prema katalonskim izvorima, nasljeđe se raspoređuje među troje djece, a upravljačka se uloga dodatno odvojila od svakodnevnog menadžmenta kompanije. Toni Ruiz, dugogodišnji CEO, postao je i predsjednik Uprave, dok Jonathan ostaje potpredsjednik.

Isak Andic Foto: Profimedia

Isak Andic - 2 Foto: Profimedia

Mango, koji je Andic pokrenuo 1984. u Barceloni, izrastao je u jednu od najvećih europskih modnih kuća s tisućama trgovina u više od stotinjak zemalja. Isak Andic, rođen u Istanbulu 1953. u sefardskoj židovskoj obitelji, u Kataloniju je doselio krajem 1960-ih i započeo od uličnih štandova do globalnog brenda.

Dodatnu sumnju da s očevom smrću veze ima Jonathan izazvalo je i svjedočenje Estefaníe Knuth, profesionalne golferice i partnerice preminulog Andica, koja je opisala loše odnose između oca i sina.

Isak Andic Foto: Afp

