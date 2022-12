Martina zbog svog izbora nije nimalo zažalila: ''Vi ste definitivno najkontroverzniji zlatni gumb otkad sam ja u žiriju!''

Strahinja Jajić & The Bad Week svoj su glazbeni put započeli na ulicama Novog Sada, a uspješno su ga nastavili i u polufinalu showa Supertalent.

Strahinja Jajić & The Bad Week u showu Supertalent predstavili su svoju posebnu priču i svojom uličnom glazbom sve oduševili, a posebno Martinu Tomčić, koja im je dodijelila zlatni gumb i poslala ih ravno u polufinale. Ni nakon polufinalnog nastupa nije zažalila što ih je odabrala.

Pogledaj i ovo Glavni zabavljač Maleni harmonikaš sve je osvojio i razveselio svojim sviranjem, a već sada ima i gaže koje nikako ne propušta!

''Vi ste definitivno najkontroverzniji zlatni gumb otkad ja sjedim u žiriju Supertalenta, i to zato jer se ja nikad ne vodim ničim drugim osim srcem kad je zlatni gumb u pitanju. U vašem slučaju sam silno ponosna na svoj izbor. Istinski talent nekad nije vidljiv na prvu, ali ovako dobijemo priliku naučiti koliko je ovo težak posao i koliko je teško zaraditi kruh na ovakav način. A ja vama želim svu sreću'', zaključila je Martina poslije njihovog polufinalnog nastupa.

Ovako ih je komentirao Davor Bilman.

''Mislim da su dečki podigli svoj nastup, bili sadržajniji nego na audicijama, poštujem svačiji zlatni gumb i različite ukuse'', rekao je.

A ovako ih je doživjela Maja.

''Ja sam i Martini rekla da me malo začudilo kad je ona vama dala zlatni gumb. Vi ste meni neočekivani njezin zlatni gumb. Ti u svom vokalu imaš nevjerojatnu posebnu boju, ali ne znam da li bih to mogla slušati jako dugo, toliko si intenzivan i jak. Ovaj nastup u maniri jedne točke, meni je bilo lijepo i ugodno. Da li bi sad još jednom to poslušala, meni je to rubno, ali evo, zanima me hoće li i kako će publika večeras glasati za vas'', zaključila je Maja.

A ovako su se predstavili prije audicijske emisije.

"Ulični smo svirači, pokušavamo se proširiti na klubove i bine, ali ulica je ono izvorno u nama i to je naša glazba. Sastali smo se u doba pandemije. Mi smo vrlo cijenjeni baš zbog toga što smo ulični svirači, nikad nismo imali problema, već smo umjetnost", rekli su tada.

Strahinja je na ulici počeo svirati u drugom razredu srednje škole, često je svirao s ocem, a prije nekoliko godina počeo je svirati sam. Završio je likovnu akademiju, a upravo je od oca dobio gitaru na kojoj sada svira iako je stara čak 45 godina. Želi to očuvati kao tradiciju koja se nastavlja s oca na sina i nada se da će tu ljubav prema glazbi i gitari prenijeti na svoga sina.

Kada je zbog koronavirusa počela karantena 2020. godine, on i Gile svirali su svaki na jednoj strani ulice, a onda su shvatili da bi bilo bolje da počnu svirati zajedno jer ovako samo odvlače pažnju jedan s drugoga. Nekoliko dana kasnije zbog istog im se razloga pridružio i Danijel. Htjeli su se zvati Bad English, no onda su shvatili da već postoji bend tog imena, pa su se odlučili nazvati The Bad Week jer su zapravo potpuna suprotnost od lošeg tjedna.

Gile je samouki glazbenik koji je bio toliko ambiciozan da je tražio savjete velikih majstora usne harmonike, a pomogli su mu svi kojima se obratio, a Daniel je također svirati naučio sam.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Šuput kao da je stigla s kraljevskih dvora: Pogledajte iznenađenje koje je priredila za zadnju polufinalnu emisiju Supertalenta!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Povratnik u Supertalent izazvao raspravu među članovima žirija: Nekome je ovo bilo ispod svakog nivoa, a nekome veliki napredak!