Svoj put započeli su na ulici, a jedan od njih nedavno se našao u sasvim novoj ulozi: "Svaku večer im se radostan vraćam"

Strahinja Janjić & The Bad Week svoj su glazbeni put započeli na ulicama Novog Sada, uspješno su ga nastavili i u showu Supertalent, u kojem su od Martine Tomčić dobili zlatni gumb, a u razgovoru za Showbuzz.hr otkrili su što misle o svemu nakon slegnutih dojmova.

Novosadski bend Strahinja Janjić & The Bad Week oduševio je gledatelje showa Supertalent, ali i Martinu Tomčić, koja im je odlučila dodijeliti zlatni gumb i time ih poslati direktno u polufinale.

Nakon što su im se slegli dojmovi i emocije, Strahinja, Gile i Danijel otkrili su nam što im je prolazilo kroz misli kada su vidjeli da im je Martina dala zlatni gumb i jesu li takvo nešto uopće očekivali.

"Poslije nastupa bili smo zadovoljni izvedbom pjesama. Davorova ocjena nije nas potresla jer se ne mora svakome svidjeti naša glazba. Međutim, kada je Martina rekla da naš nastup nije za 'da', pomislili smo da nam je to karta kući, da je bila lijepa avantura, ali da se vraćamo za Novi Sad praznih ruku, poslije čega je uslijedio zlatni gumb. Emocija u tom momentu nešto je što i dalje ne znamo riječima objasniti. Sjajan trenutak, koliko i zlato koje je lepršalo svuda oko nas. Hvala puno, Martina, drago nam je da se družimo opet u polufinalu", poručili su momci.

Svoju glazbenu karijeru započeli su svirajući na ulici, čemu su danas zapravo itekako zahvalni.

"Prije smo puno više svirali na ulici nego sad. Kad smo krenuli sa svirkom, ulica nam je bila jedina dostupna bina jer su lokali zbog pandemije bili zatvoreni. Tu smo obrazovali svoj jedinstveni stil i hvala ulici na tome! U posljednje vrijeme puno smo više aktivni na klupskoj i festivalskoj sceni. Ulici se vraćamo s vremena na vrijeme, gdje većinom nastaju naše pjesme. Komentari prolaznika uvijek su bili velika podrška bendu, bez uživatelja ulice ne bi bilo The Bad Weeka", priznali su.

Prije nego što su počeli svirati zajedno, bili su jedni drugima konkurencija. Je li danas teško biti ulični svirač?

"Biti ulični svirač je privilegija! Naravno, kao i u svakom poslu, ima kišovitih dana (u našem slučaju doslovno), ali posao je za poželjeti svakom. Radiš ono što voliš, još pritom budeš plaćen. To je jedan skroman, ali lijep život", pojasnili su dečki.

A otkrili su nam i što rade kada ne sviraju.

"Danijel daje satove kahona (udaraljki) djeci i odraslima, Gile izrađuje igračke od drveta u obiteljskoj radionici, a Strahinja se dugi niz godina bavio likovnom metodikom kao asistent u likovnoj radionici svog strica", otkrili su nam svestrani umjetnici.

Strahinja je prije nekoliko mjeseci dobio sina. Kako se snašao u ulozi oca?

"Velika radost je ušla u moj život. Sve ovo što radim i što se trudim ne radim više samo zbog sebe. Sad imam obitelj na koju pazim i svaku večer im se radostan vraćam", priznao je Strahinja.

Bend zasad nije dobio ponude za suradnju od poznatijih kolega glazbenika, ali u tome ne vide baš ništa loše.

"Zasad nismo. Nije bilo ni potrebno. Svi su nas prepoznali kao karakterističan bend koji gura svoju priču i u tome želimo ustrajati", zaključili su.

Usto su snimili zajedno album "So It Was", a već imaju i ozbiljne planove za dalje.

"Radimo na novom albumu, imamo već pet-šest pjesama koje se 'krčkaju'. Sljedeći album zvat će se 'It Is How It Is', najavili su ponosno.

I, za kraj, otkrili su nam prate li hrvatsku glazbenu scenu i koga bi izdvojili kao najdražeg izvođača.

"Odrasli smo uz glazbu Arsena Dedića, Dade Topića i Darka Rundeka i njih bi izdvojili kao vrhunske muzičare i liričare", izjavili su.

