Zbog MasterChefa je nakon pet godina napustila posao u struci, a rizik se isplatio: "Već imam neke ponude"

Andrea Dević napustila je show MasterChef pa je za DNEVNIK.HR podijelila svoje dojmove te je otkrila i koji su joj planovi za dalje.

U zadnjem stres testu show MasterChef napustila je Andrea Dević.

28-godišnje Riječanka u show se prijavila jer se zasitila posla u knjigovodstvenom servisu u kojem je radila pet godina, a odluka da slijedi svoje kulinarske snove joj se isplatila.

Nakon što su joj se malo slegli dojmovi, za DNEVNIK.HR podijelila je svoje dojmove, planove za dalje, a otkrila je i što misli da je presudilo njezinu ispadanju iz showa.

"Mojem ispadanju iz showa presudio je manjak koncentracije na stres testu", iskrena je Andrea.



Usprkos ishodu, MasterChef će joj ostati u lijepom sjećanju.

"Cijeli život ću pamtiti MasterChef iskustvo, pogotovo zbog ljudi koje sam upoznala kako kandidate i produkciju, ali i vrata koja su mi se otvorila nakon snimanja", ističe.



Ipak, da može, nešto bi promijenila.

"Pa bila bih više opuštenija i uživala više jer sve to tako brzo prođe", priznaje, no dodaje i kako joj nije žao što se prijavila u show, ali i da to ne planira napraviti opet.

Osim novog iskustva i prijateljstava, u showu je stekla i brojna nova znanja.

"Naučila sam podosta u natjecanju pogotovo od kolega, gledajući i pričajući međusobno i u timskim izazovima. Ponosna sam na sva svoja jela", kaže.

Otkrila nam je i da se u showu najviše zbližila s curama s kojima je dijelila sobu, odnosno Jelicom, Ivanom, Mateom i Lucijom D., a ima i favorita za pobjedu.



"Da, Leo", ističe Andrea.

Što se tiče članova žirija, za sve ima samo riječi hvale i ne želi izdvajati nijednog.



"Članovi žirija su pravi chefovi i svatko ima svoju ulogu, fantastična trojka", kaže.



Prisjetila se i svojih kulinarskih početaka uz koje je vežu uspomene na pokojnog djeda.



"Volim kuhati od djetinjstva, naučila sam kuhati uz pokojnog nonića sa svega pet godina stavio bi mi stolicu pokraj štednjaka da mogu miješati ručak", ispričala nam je.

Što se tiče planova za budućnost, Andrea nam je otkrila da se više ne vidi u svojoj struci.

"Planovi su mi raditi u kuhinji, to jest već imam neke ponude", pohvalila se.

Na kraju je uputila savjet svima koji se planiraju prijaviti u MasterChef.

"Prijavite se, budite svoji, učite i uživajte", poručuje Andrea.