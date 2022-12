MasterChef će pamtiti po lijepim trenucima s prijateljima koje je stekla u showu, no priznaje: "Nemoguće je sa svima biti u najboljim odnosima"

Matea Alduk nije se uspjela plasirati u finale MasterChefa, a nakon eliminacije je za DNEVNIK.HR podijelila svoje dojmove iz showa i otkrila nam kakvi su joj planovi za dalje.

Nakon napetog polufinala, MasterChef kuhinju napustila je 23-godišnja Matea Alduk.

Nakon eliminacije, Matea je za DNEVNIK.HR podijelila svoje dojmove, a za početak nam je otkrila što smatra da je presudilo njezinu ispadanju iz showa na korak do finala, a zatim možda ii titule MasterChefa.

"Vrlo jednostavno, presudilo mi je to što sam najlošije kuhala u tom izazovu. Jednostavno nije bio moj dan, vjerojatno sam bila umorna, koncentracija je popustila i to je rezultiralo slabom izvedbom", iskrena je Matea.



Priznaje i da joj je bilo dosta stresno.

"Ja sam osoba koja uvijek teži tome da ispuni ono što se očekuje od mene tako da bih rekla da sam osjećala poprilično veliki presing u svakome novome izazovu zbog toga što sam tijekom natjecanja pokazala da mogu i znam dosta", kaže.



Upitali smo je i kako će pamtiti ovo iskustvu te bi li išta promijenila da može.

"U MasterChefu je bilo svakakvih momenta, predivnih i onih malo manje, ali sad kad su se dojmovi malo slegli, u glavi su mi ostali samo oni dobri trenutci s kolegama, odnosno prijateljima tako da ne bih ništa mijenjala. Pamtit ću druženja uz kuhanje i naše filozofiranje oko namirnica i recepata i zezanciju naravno, a uvijek mi je bilo teško kad bi neko meni blizak ispao iz natjecanja, ali igra je takva pa bi se pomirila s time i nastavila dalje", govori Matea.

U show se nema namjeru ponovno prijaviti, a evo i zašto.

"Mislim da ne bi bilo fer prema ostalim kandidatima jer ipak sam prošla cijelu MasterChef avanturu i sad već znam kako stvari funkcioniraju u MC kuhinji i što točno žiri očekuje od kandidata", smatra.



Osim što je stekla novo iskustvo, u showu je puno toga i naučila i odlazi uzdignute glave.

"Naučila sam masu toga što od žirija što od kolega, a ponešto i na vlastitim greškama. Svakako sam napredovala i veselim se primjenjivati trikove iz MasterChefa u svojoj kuhinji doma. Ponosna sam na sva svoja uspješna jela, a možda najponosnija na rekonstrukciju leće s kobasicom, to mi je ostalo nekako u najljepšem sjećanju jer smo to jelo zajedno radili Afrika i ja i izazov nije bio nimalo lagan s obzirom da smo naizmjenice dovršavali jela jedno drugome", ističe, pa dodaje: "S druge strane nisam baš ponosna na ona malo manje uspješna jela ili bolje rečeno moje failove. Njih je bilo dosta, ali ne bih sad rekla da se baš sramim niti jednog od njih jer je ipak i to dio avanture i rasta u kuhinji. Na greškama se uči, svi ih radimo tako da mislim da je to prirodno i ne trebamo se sramiti."



Sretna je i što iz showa odlazi bogatija za nova poznanstva i prijateljstva.

"Nemoguće je u kući s 20 individualaca očekivati da ćeš sa svima biti u najboljim odnosima i da te neće netko tu i tamo malo iznervirati ili da nikada nećeš napraviti nešto što bi njih moglo zasmetati tako da mislim da su bilo kakve tenzije bile normalne i prirodne. U kući sam se povezala s dosta ljudi, ali nekako najviše o s Majom Š., Afrikom, Lorom, Lucijom K., Lucijom D., Lukom M., Lukom P., Markom, Leom i Andreom", kaže, a otkrila nam je i pokoji detalj iz MasterChef vile.

"Meni osobno u vili je bilo jako lijepo. Uvijek smo tražili načine kako se zabaviti da nam svima bude lakše provoditi dane u izolaciji. Puno smo kuhali i eksperimentirali, zezali se, pričali o svojim životima, igrali igre i tako dalje... Imam toliko dobrih memorija iz te kuće da stvarno ne znam što bi izdvojila i odakle bi počela pričati", govori Matea.

Što se tiče članova žirija, za svu trojicu ima samo pohvale.

"Naš žiri mi je bio super. Jako pametni, talentirani chefovi s puno znanja kojeg jako rado dijele. Stvarno ne bih željela izdvajati niti jednog od njih kao najdražeg jer su sva trojica bili jako dobri prema nama. U svakome izazovu bilo mi je bitno ispuniti zadatak i zadovoljiti kriterije svakog od njih trojice pa bi tako jednako strepila od svih komentara", kaže.



Zanimljivo je da je Matea završila kuharsku školu, no u kuhinji je radila samo kratko, a sada je spremna na povratak.

"Baš bih željela vratiti se u kuhinju i dati toj profesiji drugu šansu. Svakako planiram ponovno se okušati u profesionalnoj kuhinji", odlučna je Matea.



A sigurni smo da bi svi koji se tek planiraju prijaviti u MasterChef voljeli čuti savjet od nekoga tko je u showu dogurao do polufinala.

"Svima koji bi se željeli prijaviti rekla bih da obavezno pokušaju jer ako ne probaju nikada neće znati što su možda mogli postići i kakvu šansu propustiti. Najbolji savjet koji mogu dati je: Opusti se i uživaj u tome što radiš. Zaboravi na kamere zaboravi na sve nesigurnosti koje imaš i samo kuhaj iz srca. Strah od neuspjeha je najgori neprijatelj kreativnosti", poručuje Matea.